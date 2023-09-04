Адская жара вернется, но с неожиданностью: синоптики сказали, что будет

В Россию снова вернется аномальна жара, однако не одна - с не вместе придут довольно странные для сезона погодные явления, пишет PRIMPRESS.

В первых числах сентября жара возвратится, пишет издание со ссылкой на метеослужбы.

Первыми ощутят ее южане. От центральной России до южных ее рубежей первого сентября регистрировали от +28 градусов. В Черноземье и вовсе было + 30.

Жара будет на Кубани, тут термометры покажут более +30 градусов. Снизится она только в начале новой рабочей недели, когда в регионы начнут приходить первые осенние дожди.

Вторая волна жары придет к концу первой декады сентября. 6 сентября и 7 сентября в Краснодаре будет до +32 градусов в тени.

Сочетаться жаркая погода будет с засухой, что увеличит риски пожаров.