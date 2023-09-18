Адская смесь, совсем без кофеина: Росконтроль назвал марки кофе, которые являются подделкой

Кофе - напиток, с которым привыкли начинать рабочий день многие россияне. Однако не каждый кофе одинаково полезен, безопасен и, чего уж греха таить, приятен на вкус.

Эксперты Росконтроля в ходе независимой экспертизы исследовали разные марки кофе и нашли то, что можно называть только подделкой, но никак не громким словом "кофе".

Что бы ни писали на упаковке, это - не гарантия, что внутри упаковки будет именно то, что так красочно описали маркетологи производителя.

Большим спросом у россиян, которые вечно спешат и опаздывают, пользуется именно растворимый кофе, его готовить быстрее.

Если кофе хороший, то он мало чем в растворимом виде отличается от молотого или зернового.

Но вот тут и подвох - некоторые подделывают кофе так, что ничего общего с указанным напитком он не имеет. В нем можно найти смесь перемолотых злаков, цикорий, но не чистый кофе.

В черный лист Роскачества по эту признаку попали Italiano и два товара, произведенные в Ленобласти.