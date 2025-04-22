Яд в красочном фантике: эксперты Роскачества выявили конфеты, которыми ни в коем случае не стоит угощать детей
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Перед тем как порадовать ребёнка коробкой ярких конфет, стоит задуматься: что именно скрывается за красивой обёрткой?
Исследование Роскачества, в рамках которого были проверены 22 популярных набора конфет, показало: хотя продукция и безопасна с точки зрения микробиологии, её состав вызывает серьёзные вопросы.
Безопасны, но не полезны
Эксперты не нашли в образцах плесени или опасных бактерий. Но в большинстве ассорти содержатся пищевые добавки, которые могут навредить детскому здоровью при регулярном употреблении.
Что вызывает тревогу
- Консерванты (например, бензоат натрия, сорбиновая кислота) — продлевают срок годности, но могут провоцировать аллергию и раздражение ЖКТ.
- Красители — визуально привлекательны, но связаны с гиперактивностью, кожными высыпаниями и потенциальной канцерогенностью.
- Пальмовое масло — источник насыщенных жиров, негативно влияющих на сердечно-сосудистую систему.
- Трансжиры — нарушают обмен веществ и способствуют набору веса.
- Ароматизаторы и глутамат натрия — могут вызывать головную боль, тошноту и аллергию.
- Сахар в избытке — основная причина кариеса и нарушений обмена веществ у детей.
Как выбрать безопасные сладости
Чтобы снизить риск, родителям рекомендуется:
- Читать состав: чем он короче — тем лучше.
- Избегать Е-добавок и синтетических ароматизаторов.
- Проверять срок годности перед покупкой.
- Покупать конфеты у надёжных брендов.
- Ограничивать частоту и объём сладостей в рационе ребёнка.
Чем заменить вредные сладости
- Если хочется порадовать ребёнка вкусным и полезным, подойдут:
- Домашние десерты на основе сухофруктов и орехов
- Натуральная пастила или мармелад без сахара
- Фрукты, ягоды, банановые чипсы
- Смеси из злаков, мёда и семян, сообщает progorodchelny.
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