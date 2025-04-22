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Яд в красочном фантике: эксперты Роскачества выявили конфеты, которыми ни в коем случае не стоит угощать детей

Конфеты не всегда безопасны для детей: многие с...

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Перед тем как порадовать ребёнка коробкой ярких конфет, стоит задуматься: что именно скрывается за красивой обёрткой?

Исследование Роскачества, в рамках которого были проверены 22 популярных набора конфет, показало: хотя продукция и безопасна с точки зрения микробиологии, её состав вызывает серьёзные вопросы.

Безопасны, но не полезны

Эксперты не нашли в образцах плесени или опасных бактерий. Но в большинстве ассорти содержатся пищевые добавки, которые могут навредить детскому здоровью при регулярном употреблении.

Что вызывает тревогу

  • Консерванты (например, бензоат натрия, сорбиновая кислота) — продлевают срок годности, но могут провоцировать аллергию и раздражение ЖКТ.
  • Красители — визуально привлекательны, но связаны с гиперактивностью, кожными высыпаниями и потенциальной канцерогенностью.
  • Пальмовое масло — источник насыщенных жиров, негативно влияющих на сердечно-сосудистую систему.
  • Трансжиры — нарушают обмен веществ и способствуют набору веса.
  • Ароматизаторы и глутамат натрия — могут вызывать головную боль, тошноту и аллергию.
  • Сахар в избытке — основная причина кариеса и нарушений обмена веществ у детей.

Как выбрать безопасные сладости

Чтобы снизить риск, родителям рекомендуется:

  • Читать состав: чем он короче — тем лучше.
  • Избегать Е-добавок и синтетических ароматизаторов.
  • Проверять срок годности перед покупкой.
  • Покупать конфеты у надёжных брендов.
  • Ограничивать частоту и объём сладостей в рационе ребёнка.

Чем заменить вредные сладости

  • Если хочется порадовать ребёнка вкусным и полезным, подойдут:
  • Домашние десерты на основе сухофруктов и орехов
  • Натуральная пастила или мармелад без сахара
  • Фрукты, ягоды, банановые чипсы
  • Смеси из злаков, мёда и семян, сообщает progorodchelny.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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