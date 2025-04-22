Яд в красочном фантике: эксперты Роскачества выявили конфеты, которыми ни в коем случае не стоит угощать детей

Перед тем как порадовать ребёнка коробкой ярких конфет, стоит задуматься: что именно скрывается за красивой обёрткой?

Исследование Роскачества, в рамках которого были проверены 22 популярных набора конфет, показало: хотя продукция и безопасна с точки зрения микробиологии, её состав вызывает серьёзные вопросы.

Безопасны, но не полезны

Эксперты не нашли в образцах плесени или опасных бактерий. Но в большинстве ассорти содержатся пищевые добавки, которые могут навредить детскому здоровью при регулярном употреблении.

Что вызывает тревогу

Консерванты (например, бензоат натрия, сорбиновая кислота) — продлевают срок годности, но могут провоцировать аллергию и раздражение ЖКТ.

Красители — визуально привлекательны, но связаны с гиперактивностью, кожными высыпаниями и потенциальной канцерогенностью.

Пальмовое масло — источник насыщенных жиров, негативно влияющих на сердечно-сосудистую систему.

Трансжиры — нарушают обмен веществ и способствуют набору веса.

Ароматизаторы и глутамат натрия — могут вызывать головную боль, тошноту и аллергию.

Сахар в избытке — основная причина кариеса и нарушений обмена веществ у детей.

Как выбрать безопасные сладости

Чтобы снизить риск, родителям рекомендуется:

Читать состав: чем он короче — тем лучше.

Избегать Е-добавок и синтетических ароматизаторов.

Проверять срок годности перед покупкой.

Покупать конфеты у надёжных брендов.

Ограничивать частоту и объём сладостей в рационе ребёнка.

Чем заменить вредные сладости