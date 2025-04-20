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Яд в красочном фантике: эксперты Роскачества рассказали о конфетах, которые ни в коем случае не стоит покупать на Пасху

Даже милые коробки с конфетами могут таить в се...

novosibirsk.flamp.ru

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Даже милые коробки с конфетами могут таить в себе угрозу. Роскачество проверило 22 популярных ассорти — и не все прошли проверку.

Безопасно, но не так уж безвредно

Хорошая новость: в образцах не нашли бактерий или плесени. Плохая: большинство конфет содержат целый коктейль из консервантов, красителей и трансжиров, которые не лучшим образом влияют на здоровье детей.

Вот что особенно настораживает

  • Консерванты (бензоат натрия, сорбиновая кислота) — возможны аллергии и раздражение желудка

  • Красители — яркие, но могут вызывать гиперактивность, кожные реакции и даже быть канцерогенами

  • Пальмовое масло — насыщенные жиры вредны для сердца

  • Трансжиры — нарушают обмен веществ и способствуют ожирению

  • Ароматизаторы и глутамат натрия — риск головных болей, тошноты, аллергии

  • Избыточный сахар — главная причина кариеса, ожирения и метаболических нарушений

Как выбрать более безопасные сладости

Чтобы не навредить ребёнку:

  • Читайте состав — чем короче список ингредиентов, тем лучше

  • Избегайте искусственных добавок — красители, ароматизаторы и консерванты не для детского питания

  • Проверяйте срок годности

  • Выбирайте продукцию проверенных брендов

  • Ограничивайте количество сладостей — лакомства не должны быть привычкой

Чем заменить вредные конфеты

Натуральные и полезные альтернативы:

  • Домашние десерты из сухофруктов, орехов и мёда

  • Ягоды, финики, банановые чипсы

  • Пастила или мармелад без сахара и консервантов

Питание — это инвестиция в здоровье ребёнка. Чем внимательнее выбор, тем крепче иммунитет и спокойнее родители.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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