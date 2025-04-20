Яд в красочном фантике: эксперты Роскачества рассказали о конфетах, которые ни в коем случае не стоит покупать на Пасху
novosibirsk.flamp.ru
Даже милые коробки с конфетами могут таить в себе угрозу. Роскачество проверило 22 популярных ассорти — и не все прошли проверку.
Безопасно, но не так уж безвредно
Хорошая новость: в образцах не нашли бактерий или плесени. Плохая: большинство конфет содержат целый коктейль из консервантов, красителей и трансжиров, которые не лучшим образом влияют на здоровье детей.
Вот что особенно настораживает
Консерванты (бензоат натрия, сорбиновая кислота) — возможны аллергии и раздражение желудка
Красители — яркие, но могут вызывать гиперактивность, кожные реакции и даже быть канцерогенами
Пальмовое масло — насыщенные жиры вредны для сердца
Трансжиры — нарушают обмен веществ и способствуют ожирению
Ароматизаторы и глутамат натрия — риск головных болей, тошноты, аллергии
Избыточный сахар — главная причина кариеса, ожирения и метаболических нарушений
Как выбрать более безопасные сладости
Чтобы не навредить ребёнку:
Читайте состав — чем короче список ингредиентов, тем лучше
Избегайте искусственных добавок — красители, ароматизаторы и консерванты не для детского питания
Проверяйте срок годности
Выбирайте продукцию проверенных брендов
Ограничивайте количество сладостей — лакомства не должны быть привычкой
Чем заменить вредные конфеты
Натуральные и полезные альтернативы:
Домашние десерты из сухофруктов, орехов и мёда
Ягоды, финики, банановые чипсы
Пастила или мармелад без сахара и консервантов
Питание — это инвестиция в здоровье ребёнка. Чем внимательнее выбор, тем крепче иммунитет и спокойнее родители.
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