Яд в красочном фантике: эксперты Роскачества назвали конфеты, которые нельзя покупать

Перед праздниками магазины завалены наборами конфет для детей — яркими, ароматными и соблазнительными. Но новое исследование Роскачества показало: за внешней привлекательностью может скрываться небезопасный состав.

Что обнаружили эксперты

Проверке подверглись 22 популярных набора сладостей, в основном российского производства. Опасных бактерий в них не нашли — с микробиологией всё в порядке. Но вот состав вызвал тревогу у специалистов.

На что стоит обратить внимание

Консерванты — бензоат натрия и сорбиновая кислота могут спровоцировать аллергии и расстройства пищеварения.

Искусственные красители — некоторые из них признаны потенциально опасными: они могут усиливать гиперактивность и вызывать перепады настроения.

Пальмовое масло — удешевляет продукт, но увеличивает содержание вредных насыщенных жиров.

Трансжиры — негативно влияют на обмен веществ и повышают риск детского ожирения.

Сахар — в избытке ведёт к кариесу, лишнему весу и даже преддиабету.

Усилители вкуса — глутамат натрия может вызвать головные боли и снизить аппетит.

Как выбрать безопасные сладости для ребёнка

Изучайте состав — чем он короче и понятнее, тем лучше.

Избегайте добавок с маркировкой "Е", искусственных красителей и ароматизаторов.

Проверяйте срок годности — особенно при покупке по акции.

Доверяйте проверенным брендам с прозрачной системой качества.

Не покупайте впрок — лучше меньше, но качественнее.

Полезная альтернатива — сладости своими руками

Если хотите быть уверены в составе, можно приготовить десерты дома. Например:

финики с орехами

пастила из ягод

медовые батончики

домашний шоколад без сахара

Такие лакомства не только вкусны, но и полезны. А главное — безопасны для ребёнка.