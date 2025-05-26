Яд в красочном фантике: эксперты Роскачества назвали конфеты, которые нельзя покупать
fomebel.ru
Перед праздниками магазины завалены наборами конфет для детей — яркими, ароматными и соблазнительными. Но новое исследование Роскачества показало: за внешней привлекательностью может скрываться небезопасный состав.
Что обнаружили эксперты
Проверке подверглись 22 популярных набора сладостей, в основном российского производства. Опасных бактерий в них не нашли — с микробиологией всё в порядке. Но вот состав вызвал тревогу у специалистов.
На что стоит обратить внимание
Консерванты — бензоат натрия и сорбиновая кислота могут спровоцировать аллергии и расстройства пищеварения.
Искусственные красители — некоторые из них признаны потенциально опасными: они могут усиливать гиперактивность и вызывать перепады настроения.
Пальмовое масло — удешевляет продукт, но увеличивает содержание вредных насыщенных жиров.
Трансжиры — негативно влияют на обмен веществ и повышают риск детского ожирения.
Сахар — в избытке ведёт к кариесу, лишнему весу и даже преддиабету.
Усилители вкуса — глутамат натрия может вызвать головные боли и снизить аппетит.
Как выбрать безопасные сладости для ребёнка
Изучайте состав — чем он короче и понятнее, тем лучше.
Избегайте добавок с маркировкой "Е", искусственных красителей и ароматизаторов.
Проверяйте срок годности — особенно при покупке по акции.
Доверяйте проверенным брендам с прозрачной системой качества.
Не покупайте впрок — лучше меньше, но качественнее.
Полезная альтернатива — сладости своими руками
Если хотите быть уверены в составе, можно приготовить десерты дома. Например:
финики с орехами
пастила из ягод
медовые батончики
домашний шоколад без сахара
Такие лакомства не только вкусны, но и полезны. А главное — безопасны для ребёнка.
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