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Яд в красочном фантике: эксперты Роскачества назвали конфеты, которые нельзя покупать

Перед праздниками магазины завалены наборами ко...

fomebel.ru

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Перед праздниками магазины завалены наборами конфет для детей — яркими, ароматными и соблазнительными. Но новое исследование Роскачества показало: за внешней привлекательностью может скрываться небезопасный состав.

Что обнаружили эксперты

Проверке подверглись 22 популярных набора сладостей, в основном российского производства. Опасных бактерий в них не нашли — с микробиологией всё в порядке. Но вот состав вызвал тревогу у специалистов.

На что стоит обратить внимание

  • Консерванты — бензоат натрия и сорбиновая кислота могут спровоцировать аллергии и расстройства пищеварения.

  • Искусственные красители — некоторые из них признаны потенциально опасными: они могут усиливать гиперактивность и вызывать перепады настроения.

  • Пальмовое масло — удешевляет продукт, но увеличивает содержание вредных насыщенных жиров.

  • Трансжиры — негативно влияют на обмен веществ и повышают риск детского ожирения.

  • Сахар — в избытке ведёт к кариесу, лишнему весу и даже преддиабету.

  • Усилители вкуса — глутамат натрия может вызвать головные боли и снизить аппетит.

Как выбрать безопасные сладости для ребёнка

  • Изучайте состав — чем он короче и понятнее, тем лучше.

  • Избегайте добавок с маркировкой "Е", искусственных красителей и ароматизаторов.

  • Проверяйте срок годности — особенно при покупке по акции.

  • Доверяйте проверенным брендам с прозрачной системой качества.

  • Не покупайте впрок — лучше меньше, но качественнее.

Полезная альтернатива — сладости своими руками

Если хотите быть уверены в составе, можно приготовить десерты дома. Например:

  • финики с орехами

  • пастила из ягод

  • медовые батончики

  • домашний шоколад без сахара

Такие лакомства не только вкусны, но и полезны. А главное — безопасны для ребёнка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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