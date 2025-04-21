Яд в красивом фантике: эксперты Роскачества рассказали о конфетах, которые ни в коем случае не стоит покупать
novosibirsk.flamp.ru
Роскачество проверило 22 популярные коробки с конфетами — и результаты оказались тревожными. Даже самые красиво упакованные сладости могут представлять угрозу здоровью.
Безопасно, но не безвредно
Хорошая новость: ни в одной из коробок не нашли опасных бактерий или плесени. Плохая: почти все конфеты содержат потенциально вредные ингредиенты — от консервантов до трансжиров.
Что особенно вызывает тревогу
В популярных наборах конфет были обнаружены следующие компоненты:
Консерванты (бензоат натрия, сорбиновая кислота) — могут вызывать аллергии и раздражение желудка
Красители — повышают гиперактивность, вызывают кожные реакции, некоторые считаются канцерогенами
Пальмовое масло — насыщенные жиры, вредные для сердечно-сосудистой системы
Трансжиры — нарушают обмен веществ, повышают риск ожирения
Ароматизаторы и глутамат натрия — могут вызывать головные боли, тошноту, аллергию
Избыточный сахар — способствует развитию кариеса, ожирения и метаболических нарушений
Как выбрать более безопасные сладости
Если вы покупаете конфеты для ребёнка, обращайте внимание на следующие рекомендации:
Читайте состав — чем короче список ингредиентов, тем лучше
Избегайте искусственных добавок — красители, ароматизаторы и консерванты особенно нежелательны в детском питании
Проверяйте срок годности
Выбирайте продукцию известных и проверенных брендов
Ограничивайте количество — сладости не должны быть ежедневной привычкой
Полезные альтернативы
Вместо промышленных конфет можно предложить ребёнку натуральные десерты:
Домашние сладости из сухофруктов, орехов и мёда
Ягоды, финики, банановые чипсы
Пастила и мармелад без сахара и консервантов
Питание ребёнка — это инвестиция в его здоровье. Чем внимательнее вы подбираете продукты, тем крепче будет иммунитет и спокойнее ваше родительское сердце.
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