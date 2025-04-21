Яд в красивом фантике: эксперты Роскачества рассказали о конфетах, которые ни в коем случае не стоит покупать

Роскачество проверило 22 популярные коробки с конфетами — и результаты оказались тревожными. Даже самые красиво упакованные сладости могут представлять угрозу здоровью.

Безопасно, но не безвредно

Хорошая новость: ни в одной из коробок не нашли опасных бактерий или плесени. Плохая: почти все конфеты содержат потенциально вредные ингредиенты — от консервантов до трансжиров.

Что особенно вызывает тревогу

В популярных наборах конфет были обнаружены следующие компоненты:

Консерванты (бензоат натрия, сорбиновая кислота) — могут вызывать аллергии и раздражение желудка

Красители — повышают гиперактивность, вызывают кожные реакции, некоторые считаются канцерогенами

Пальмовое масло — насыщенные жиры, вредные для сердечно-сосудистой системы

Трансжиры — нарушают обмен веществ, повышают риск ожирения

Ароматизаторы и глутамат натрия — могут вызывать головные боли, тошноту, аллергию

Избыточный сахар — способствует развитию кариеса, ожирения и метаболических нарушений

Как выбрать более безопасные сладости

Если вы покупаете конфеты для ребёнка, обращайте внимание на следующие рекомендации:

Читайте состав — чем короче список ингредиентов, тем лучше

Избегайте искусственных добавок — красители, ароматизаторы и консерванты особенно нежелательны в детском питании

Проверяйте срок годности

Выбирайте продукцию известных и проверенных брендов

Ограничивайте количество — сладости не должны быть ежедневной привычкой

Полезные альтернативы

Вместо промышленных конфет можно предложить ребёнку натуральные десерты:

Домашние сладости из сухофруктов, орехов и мёда

Ягоды, финики, банановые чипсы

Пастила и мармелад без сахара и консервантов

Питание ребёнка — это инвестиция в его здоровье. Чем внимательнее вы подбираете продукты, тем крепче будет иммунитет и спокойнее ваше родительское сердце.