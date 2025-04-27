Яд в баночках: каждая вторая горчица известных брендов на полках магазинов — опасна
lifehacker.ru
Роскачество проверило качество русской горчицы 20 популярных брендов и выявило тревожные результаты.
Что обнаружили эксперты?
В образцах брендов «365 дней» и «Дядя Ваня» зафиксировали серьёзное превышение уровня микроорганизмов, что делает продукт небезопасным для употребления.
В горчице марок «365 дней», «Моя цена», «Маркет Перекрёсток», «Русский аппетит», «Семилукская трапеза», «МясновЪ», «Русские закуски» и «Столичная» выявили неизвестные загрязнения.
Что это значит для покупателей?
Половина проверенных образцов не соответствует стандартам качества и может представлять угрозу для здоровья. Специалисты советуют внимательно изучать состав и качество продуктов перед покупкой.
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