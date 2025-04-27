Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Яд в баночках: каждая вторая горчица известных брендов на полках магазинов — опасна

Роскачество проверило качество русской горчицы ...

lifehacker.ru

Подписаться на Дзен.канал

Роскачество проверило качество русской горчицы 20 популярных брендов и выявило тревожные результаты.

Что обнаружили эксперты?

  • В образцах брендов «365 дней» и «Дядя Ваня» зафиксировали серьёзное превышение уровня микроорганизмов, что делает продукт небезопасным для употребления.

  • В горчице марок «365 дней», «Моя цена», «Маркет Перекрёсток», «Русский аппетит», «Семилукская трапеза», «МясновЪ», «Русские закуски» и «Столичная» выявили неизвестные загрязнения.

Что это значит для покупателей?

Половина проверенных образцов не соответствует стандартам качества и может представлять угрозу для здоровья. Специалисты советуют внимательно изучать состав и качество продуктов перед покупкой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Интересное в Казани

2 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

народный способ борьбы с тараканами

Не у нас

5 часов назад

Ученые объяснили, почему Хиросима восстановилась, а Чернобыль — нет

Не у нас

день назад

Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

глиняные кружки в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Ученым реконструировали голос 5800-летней мумии, найденной в Альпах

Новости Казани

17 часов назад

Казанский транспорт получил антипремию "Тяжело с татарским"

Новости Казани

день назад

В Казани 27 апреля откроются весенние сельскохозяйственные ярмарки

Новости Казани

день назад

VK Fest впервые пройдет в Казани: названа площадка и первые артисты
Новости Татарстана
2 дня назад

Минфин РФ может списать 44,5 миллиарда рублей госдолга Татарстана

Татарстан может избавиться от значительной част...

Новости Казани

3 часа назад

На субботнике в Казани нашли пятитысячную купюру и плавник от серфборда

Интересное в Казани

день назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

Не у нас

5 часов назад

Министр культуры РТ подарит билеты за идеи по борьбе с очередями в театре им. Камала

Новости Казани

5 часов назад

В парке Победы Казани появится аллея Памяти героев СВО
В Татарстане отреставрировали два здания, связа...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане отреставрировали два здания, связанных с Габдуллой Тукаем

Не у нас

5 часов назад

Верховный суд разъяснил, когда можно освободиться от уплаты алиментов

Не у нас

5 часов назад

Ученые назвали простую привычку, которая продлевает жизнь

Новости Казани

6 часов назад

«Рубин» сыграет с «Факелом» в Казани в 26-м туре РПЛ
Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за лечение и где можно сэкономить