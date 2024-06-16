Яд в ярком фантике: в Роскачестве назвали конфеты, которые нельзя давать детям ни в коем случае

Из желания порадовать близких в честь праздника или иного повода родители практически всегда останавливают выбор на сладостях: шоколадки, мороженое, печенье и много другое.

Но зачастую предпочтение отдаётся конфетам, ведь они достаточно недорогие, и они часто выручают, когда нужно угостить сладким большое количество детей. Но вот только не всегда известно, какую скрытую угрозу конфеты могут нести.

Исследование, проведенное Роскачеством перед праздниками, показало, что далеко не все конфеты безопасны для детей. Сладости из разных наборов, в том числе и из Германии, несут определенные риски для здоровья. Хотя общее качество продукции было на достойном уровне, в некоторых конфетах были обнаружены опасные добавки и искусственные красители, а также содержание пальмового масла. Следует быть бдительными при выборе угощений для детей, чтобы избежать негативных последствий для их здоровья.

При покупке сладостей важно тщательно изучать их состав, проверять срок годности и отдавать предпочтение известным брендам. Нельзя забывать о возможном наличии трансжиров, сахара, глутамата натрия и искусственных ароматизаторов, которые могут быть вредны для детского здоровья, особенно для детей с аллергией.

Для лучшего выбора сладостей стоит вчитываться в информацию на упаковке, отдавая предпочтение товарам с простым составом, без искусственных добавок, покупая продукты в проверенных магазинах и следя за количеством потребляемых сладостей. Также важно воспитывать у детей здоровые пищевые привычки с самого детства, сообщает PROGORODUHTA