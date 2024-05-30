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Яд в яркой бутылке: в Роскачестве назвали растительное масло, которое испортит любое блюдо

Растительное масло зачастую является неотъемлемым продуктом на кухне россиян.

Надежда Острокол

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Растительное масло зачастую является неотъемлемым продуктом на кухне россиян.

Приготовление огромного количества блюд кажется невозможным, немыслимым без присутствия этого масла под рукой. И хочется, чтобы этот продукт соответствовал всем стандартам качества и правильно произведенным, особенно если это дорогие образцы, представленные на полках магазинов.

Для того чтобы определить, какие марки масла достойны покупки и применения в хозяйства, потребовалось провести очередное подробное исследование в лаборатории Роскачества. По завершению всех проектов специалисты готовы поделиться своими результатами и прояснить россиянам, от покупки какого масла лучше воздержаться вовсе.

Эксперты Роскачества провели исследование рафинированных растительных масел, и это не осталась без внимания. Проверка качества, проведенная на 57 товарах разных брендов, была тщательной и всесторонней.

Результаты анализа выявили нарушения у нескольких компаний, на которые было обращено особое внимание. Оказалось, что марки "Солнце мое" и "Кубань", а также некоторые другие бренды, допустили отклонения в содержании перекиси. Это является тревожным сигналом, так как наличие перекисей говорит о возможном начале процесса окисления масла. Такое окисление негативно сказывается на питательных характеристиках и вкусовых свойствах продукта.

Таким образом, результаты исследования подтвердили, что не все производители рафинированных растительных масел соответствуют стандартам качества. Важно обратить внимание на эту проблему и принять меры для улучшения ситуации.
В ходе проведенного исследования были выявлены значительные расхождения в концентрации жирных кислот в товарах, представленных под торговыми марками "Кубань" и "GREEN RAY", сообщает PROGOROD11.

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