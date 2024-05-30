Яд в яркой бутылке: в Роскачестве назвали растительное масло, которое испортит любое блюдо
Надежда Острокол
Растительное масло зачастую является неотъемлемым продуктом на кухне россиян.
Приготовление огромного количества блюд кажется невозможным, немыслимым без присутствия этого масла под рукой. И хочется, чтобы этот продукт соответствовал всем стандартам качества и правильно произведенным, особенно если это дорогие образцы, представленные на полках магазинов.
Для того чтобы определить, какие марки масла достойны покупки и применения в хозяйства, потребовалось провести очередное подробное исследование в лаборатории Роскачества. По завершению всех проектов специалисты готовы поделиться своими результатами и прояснить россиянам, от покупки какого масла лучше воздержаться вовсе.
Эксперты Роскачества провели исследование рафинированных растительных масел, и это не осталась без внимания. Проверка качества, проведенная на 57 товарах разных брендов, была тщательной и всесторонней.
Результаты анализа выявили нарушения у нескольких компаний, на которые было обращено особое внимание. Оказалось, что марки "Солнце мое" и "Кубань", а также некоторые другие бренды, допустили отклонения в содержании перекиси. Это является тревожным сигналом, так как наличие перекисей говорит о возможном начале процесса окисления масла. Такое окисление негативно сказывается на питательных характеристиках и вкусовых свойствах продукта.
Таким образом, результаты исследования подтвердили, что не все производители рафинированных растительных масел соответствуют стандартам качества. Важно обратить внимание на эту проблему и принять меры для улучшения ситуации.
В ходе проведенного исследования были выявлены значительные расхождения в концентрации жирных кислот в товарах, представленных под торговыми марками "Кубань" и "GREEN RAY", сообщает PROGOROD11.
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