«Ад начнется 19 сентября и будет 12 дней подряд»: синоптики сказали, что это будет
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Российские синоптики снова выступили с предупреждением о климатическом кошмаре, форменном аде, который продлится две недели, пишет PRIMPRESS.
С 19 сентября, говорится в публикации издания, погода будет сильно неустойчивой.
Сибирь с ночи на среду столкнется с сильным и резким похолоданием.
Падение составит 5-6 градусов и днем от силы будет до +6 градусов. В следующий же понедельник регион ждет пенсвый снег с дождем.
Дожди с грозами будут идти во многих регионах в ближайшие 12 дней.
На центральную Россию к концу недели обрушится субтропическая жара, воздух прогреется до + 27 градусов, температуры могут побить вековой рекорд.