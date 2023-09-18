Новости России
· Служба новостей

«Ад начнется 19 сентября и будет 12 дней подряд»: синоптики сказали, что это будет

«Ад начнется 19 сентября и будет 12 дней подряд»: синоптики сказали, что это будет

Фото: соцсети

Подписаться в Telegram

Российские синоптики снова выступили с предупреждением о климатическом кошмаре, форменном аде, который продлится две недели, пишет PRIMPRESS.
С 19 сентября, говорится в публикации издания, погода будет сильно неустойчивой.

Сибирь с ночи на среду столкнется с сильным и резким похолоданием.
Падение составит 5-6 градусов и днем от силы будет до +6 градусов. В следующий же понедельник регион ждет пенсвый снег с дождем.

Дожди с грозами будут идти во многих регионах в ближайшие 12 дней.
На центральную Россию к концу недели обрушится субтропическая жара, воздух прогреется до + 27 градусов, температуры могут побить вековой рекорд.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Культовые и популярные, камерные и уютные — заведения Казани, где вы получите море эмоций

вызвать службу от тараканов лучшие специалисты

Новости Татарстана

7 часов назад

Проведут профилактические работы: в РТ с 18 сентября приостановят телерадиовещание

Интересное в Казани

3 дня назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет

ремонт игровых приставок в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Казанский певец Ранэль Богданов не прошел слепое прослушивание на шоу «Голос. Уже не дети»

Лонгриды

день назад

«Казанцы ликуют»: синоптик спрогнозировала продолжение лета в Казани

Новости Татарстана

день назад

12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания

Новости Казани

38 минут назад

Вдруг ему заломили руки: в Казани депутата Госсовета задержали за подозрения в незаконному обороте наркотиков

Новости Татарстана

день назад

17 сентября в Казани не будут продавать алкоголь
Лонгриды
22 часа назад

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Новости Казани

38 минут назад

Вдруг ему заломили руки: в Казани депутата Госсовета задержали за подозрения в незаконному обороте наркотиков

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Культовые и популярные, камерные и уютные — заведения Казани, где вы получите море эмоций

Важное в РТ

48 минут назад

О чем молчат 3,8 балла: как правильно читать отзывы о работодателе

Важное в РТ

час назад

билайн.ПРОдвижение: 5 случаев, когда бизнесу будет полезен счетчик аудиторий для сайта
Компаний уже не существует: в Казани ищут решение проблеме износа крышных котельных
Новости Казани
3 часа назад

Компаний уже не существует: в Казани ищут решение проблеме износа крышных котельных

Важное в РТ

2 часа назад

ВТБ провел встречу с акционерами в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Люди желают помогать бойцам: участники СВО показали, как используют присланные им овощи из РТ

Важное в РТ

3 часа назад

Как автонакопления незаметно накопят на мечту
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.
Полезное
5 дней назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.