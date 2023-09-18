«Ад начнется 19 сентября и будет 12 дней подряд»: синоптики сказали, что это будет

Российские синоптики снова выступили с предупреждением о климатическом кошмаре, форменном аде, который продлится две недели, пишет PRIMPRESS.

С 19 сентября, говорится в публикации издания, погода будет сильно неустойчивой.

Сибирь с ночи на среду столкнется с сильным и резким похолоданием.

Падение составит 5-6 градусов и днем от силы будет до +6 градусов. В следующий же понедельник регион ждет пенсвый снег с дождем.

Дожди с грозами будут идти во многих регионах в ближайшие 12 дней.

На центральную Россию к концу недели обрушится субтропическая жара, воздух прогреется до + 27 градусов, температуры могут побить вековой рекорд.