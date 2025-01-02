В Госдуму был внесен новый законопроект, предложенный депутатами от КПРФ, который направлен на установление полного запрета торговли электронными сигаретами и жидкостями для них, как с никотином, так и без него. Инициатива появилась на фоне стремления усилить контроль над рынком никотинсодержащих продуктов и защитить молодежь от вредных привычек.

Законопроект предусматривает полную остановку как розничной, так и оптовой торговли вейпами и соответствующими жидкостями. Это решение было принято в ответ на растущие опасения по поводу здоровья нации и, в частности, воздействия этих устройств на молодежь. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что никотинсодержащие продукты, включая безникотиновые опции, представляют серьезную угрозу для здоровья.

Дополнительно, проект закона предлагать ужесточить и возможное наказание еза то, что молодежи продают табачную продукцию. Еще ранее уже был одобрен законопроект в первом чтении, который повышает штрафы за продажу табака, а также кальянов и вейпов тем, кому еще не исполнилось 18 лет. При этом суммы штрафов будут заметно увеличение. Например, физические лица могут заплатить до 300 тысяч рублей. Если речь о должностных - до 700. А вот юридические и вовсе до двум миллионов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивает, что порядок в этой сфере должен быть установлен, чтобы предотвратить нарушения, угрожающие здоровью и жизни детей. Он также указал на недопустимость погони за прибылью за счет безопасности населения.

Кроме того, недавно Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за повторную продажу алкогольной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, что может привести к назначению исправительных работ на срок до одного года или крупным штрафам.

Эти меры демонстрируют решимость российского правительства бороться с никотиновой зависимостью среди молодежи и стремление к созданию здорового общества, пишет РИА.