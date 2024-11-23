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Абсолютный запрет на покупку: россиян ошарашили новым правилом, введенным в «Пятерочке»

В Ростове-на-Дону на улице Волкова произошло не...

kprf-kchr.ru

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В Ростове-на-Дону на улице Волкова произошло необычное событие, которое можно охарактеризовать как настоящее продуктовое бедствие. Жители города столкнулись с неожиданной проблемой в местном супермаркете "Пятерочка", где вторые сутки продолжается технический сбой холодильных установок.

Замороженные деликатесы за стеклом

На дверях всех холодильников висят тревожные объявления: "Не работает, ничего не брать". Это превратило отдел с молоком, йогуртами, колбасами и другими скоропортящимися товарами в своеобразный "запретный рай". Покупатели, в числе которых была замечена отчаянно пытающаяся купить молоко женщина, могут лишь смотреть на продукты, но не имеют возможности их приобрести.

Таинственное молчание персонала

Сотрудники магазина, видимо, прошли неформальный курс по сохранению спокойствия в чрезвычайных ситуациях, так как отказываются давать какие-либо комментарии по ситуации. Одни из них говорят о проблемах с охлаждением, другие просто разводят руками, отмечая, что "директор разбирается".

Оценка масштабов бедствия

Корреспонденты местного издания RO.TODAY, осмотрев место происшествия, сообщают о значительных объемах свежих продуктов, которые могут быть потеряны из-за неисправности. Холодильное оборудование, по словам наблюдателей, работает, но не выполняет своих прямых функций, что ставит под угрозу не только сохранность продуктов, но и доверие покупателей.

Возможные последствия и дальнейшие действия

События в "Пятерочке" вызывают волну обсуждений среди жителей Ростова-на-Дону. Существует надежда на скорое решение проблемы и возобновление полноценной работы магазина. Предложение о "Дне открытых холодильников" уже витает в воздухе, что может стать необычным, но эффективным способом решения продуктового кризиса.

Эта ситуация является ярким примером того, как важно оперативно реагировать на технические неисправности в ритейле, особенно когда речь идет о продуктах первой необходимости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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