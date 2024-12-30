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"Абсолютная катастрофа": Украина нанесла сокрушительный удар по россиянам

Как сообщает корреспондент РИА Новости Михаил К...

moneyman.ru

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Как сообщает корреспондент РИА Новости Михаил Катков, жители Молдавии и Приднестровья сталкиваются с серьезным испытанием на пороге 2025 года — перспективой встретить его без электричества. В Кишиневе уже анонсировано трехкратное повышение тарифов на энергию, а в Тирасполе предупреждают, что без новых поставок газа жизнь в регионе может остановиться через 50 дней.

Прекращение поставок газа

С нового года Россия прекратила поставки газа в Молдавию, а Украина — его транзит. В конце декабря предстоит аукцион на прерываемую мощность для транзита газа, что оставляет шанс на возобновление поставок, хотя и без гарантий. В ноябре рассматривалась возможность использования "Турецкого потока" для поставок в Приднестровье, но требование погашения долга перед "Газпромом" осложняет ситуацию.

Реакции и меры

Президент Молдавии Майя Санду обсудила в Брюсселе газовый кризис, подчеркнув давление со стороны России. В ответ МИД России заявил о необходимости погасить долги за потребленный газ. Власти Молдавии, в свою очередь, ввели чрезвычайное положение в сфере энергетики, чтобы мобилизовать финансовые ресурсы на закупку топлива и минимизировать потребление электроэнергии.

Политические и экономические последствия

Посол Евросоюза в Молдавии подчеркнул, что Кишинев должен решать проблему самостоятельно, несмотря на предыдущую финансовую помощь. Приднестровье, в свою очередь, готовится к худшему сценарию, опираясь на энергию Дубоссарской ГЭС и запасы угля.

Социальное напряжение и реакция общества

Население обоих регионов остро реагирует на возрастающие энергетические вызовы. В Кишиневе проходят митинги, на которых граждане выражают свое недовольство увеличением тарифов и политикой правительства. На фоне кризиса министр энергетики Молдавии подал в отставку, что только добавляет напряженности в общественно-политическую атмосферу страны.

Этот кризис ставит перед Молдавией и Приднестровьем серьезные испытания, требующие как немедленных, так и стратегических решений на международном и национальном уровнях, в то время как граждане обоих регионов ожидают от своих правительств эффективных действий и реальной помощи в решении энергетического вопроса, пишет РИА.

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