Яблоне в марте это нужно «как воздух»: забрасываем горсть под корень — летом «спасаемся» от лавины яблок

Как только снег растаял и почва стала мягкой, наступает отличное время для первой подкормки плодовых деревьев — особенно яблонь. Огородник и блогер Иван Русских рассказал о простом и доступном средстве, которое поможет укрепить деревья и улучшить их урожайность.

Весной яблоням особенно нужен кальций, который с каждым годом вымывается из земли дождями. Конечно, можно использовать известь, но она изменяет кислотность почвы. А вот строительный гипс или алебастр — гораздо мягче и безопаснее для растений.

Чтобы приготовить раствор, нужно взять 1 стакан гипса (подойдёт и гипсовая штукатурка) и развести его в 10 литрах воды. Полученную смесь тщательно перемешивают до состояния «мутной воды».

Для одного дерева среднего размера хватит одного ведра такого раствора. Просто вылейте его под корень — и всё, подкормка завершена. Гипс насыщает почву кальцием, который легко усваивается и помогает дереву справляться с такими проблемами, как хлороз и нашествие вредителей, в том числе тли.

Эксперт отмечает, что гипс полезен не только для яблонь. Он подойдёт и другим культурам, особенно тем, кто не любит щелочную почву — например, голубике или гортензиям. Эти растения часто страдают от нехватки кальция, и гипсовый раствор поможет решить эту проблему.

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