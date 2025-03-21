Яблоне в марте это нужно «как воздух»: сыпем горсть под корень — летом «спасаемся» от лавины яблок

Как только весна вступает в свои права, и последние следы зимы тают под лучами мартовского солнца, начинается важный период для каждого садовода — подготовка фруктовых деревьев к сезону.

Особенно актуально это для яблонь, которые нуждаются в особом внимании. Март — идеальное время для подкормки яблонь, которая обещает превратить лето в настоящий праздник урожая.

Почему важна весенняя подкормка яблонь?

Подкормка яблонь в марте не просто важна, она необходима для здоровья и продуктивности деревьев. В этот период корневая система начинает активно впитывать питательные вещества, готовя дерево к бурному цветению и плодоношению. Основная цель подкормки — укрепить деревья после зимы и подготовить их к новому росту.

Чем удобрять яблони в март?

Идеальным удобрением для яблонь в начале весны является комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Азот способствует росту зеленой массы, фосфор укрепляет корневую систему, а калий повышает сопротивляемость деревьев к болезням и стрессам.

Рекомендуется вносить удобрение под корень дерева, распределяя его равномерно вокруг ствола на расстоянии 30-50 см от основания.

Как правильно проводить подкормку?

Очистите приствольный круг от прошлогодней листвы и сорняков, которые могут препятствовать проникновению удобрений в почву.

Разрыхлите почву на глубину 10-15 см, чтобы улучшить ее аэрацию.

Равномерно распределите удобрение в приствольном круге, стараясь не повредить корни.

Полейте дерево после внесения удобрений, чтобы компоненты начали активно взаимодействовать с почвой.

Ожидаемые результаты

Правильно удобренные в марте яблони отблагодарят вас летом обильным урожаем. Плоды будут крупнее, их вкусовые качества улучшатся, а само дерево станет более устойчивым к неблагоприятным погодным условиям.

Мартовская подкормка — это залог не только обильного, но и качественного урожая яблок, которым вы сможете наслаждаться весь сезон.