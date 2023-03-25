А ведь так делаем мы все! Диетолог предупредила о смертельно опасной привычке большинства россиян во время еды

Диетолог Лазуренко предупредило о смертельно опасной привычке запивать еду холодной водой

Запивать еду холодной водой смертельно опасно, поскольку эта распространенная у россиян привычка приводит к нарушению температурного режима в желудке и кишечнике, заявила в интервью "Вечерней Москве" диетолог и врач-эндокринолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, во время приема пищи температура ЖКТ повышается, поскольку идет процесс пищеварения. Желудок и кишечник активно снабдаются кровью сразу после того, как пища попадает внутрь.

"Ледяная вода притупляет эти процессы, поэтому еда не будет перевариваться и расщепляться на ферменты так, как это нужно", — отметила Лазуренко.

Нарушение пищеварения чревато тяжелыми заболеваниями ЖКТ, вплоть до онкологических проблем. Наиболее опасно запивать еду холодной водой людям, у которых уже имеются некоторые расстройства желужка, поджелудочной железы или кишечника.