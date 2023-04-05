Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал продукт, который убивает поджелудочную железу

Российский врач-гатроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов назвал популярный среди россиян продукт, который убивает поджелудочную железу.

По словам доктора, для этого органа вредны и жирная пища, и торты с кремом, и жареное мясо. Но главным "убийцей" поджелудочной железы врач назвал всем привычный и многими весьма любимый... сыр.

По словам врача, сыр с хлебом - особо опасное сочетание. Это "холестериновая бомба", как выразился Вялов. Нагрузка на орган возрастает в десятки раз.

Если отказаться сыра никак нельзя в силу невероятной любви к продукту, медик советует выбирать исключительно нежирные сорта, а количество съедаемого сыра стоит уменьшить. Есть его лучше без хлеба.