"А в морду - это больно": российский мэр пожаловался на новое поколение россиян, которое не получало в морду за свои слова

Мэр Оренбурга Салмин пожаловался, что выросло целое поколение, не получавшее в морду за свои слова

Оренбургский мэр Сергей Салмин отметился ярким высказыванием, пожаловавшись на целое поколение россиян, которое не умеет отвечать за свои слова. По мнению Салмина, они говорят гадости, прячась за анонимными каналами, а все потому, что им "не давали в морду ни разу".

"Благодаря соцсетям и гаджетам выросло целое поколение тех, кто за свои слова ни разу не получали в морду. А в морду — это больно. Когда нос на бок, кровь течет — это больно, но за свои слова отвечать надо же", — цитирует мэра Baza.

Все анонимные соцсети, каналы и интернет СМИ мэр назвал емко - "придурки".