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"Я убил маму": 18-летний студент убил мать из-за блокнота с паролями от социальных сетей

"Я убил маму": 18-летний студент убил мать из-за блокнота с паролями от социальных сетей

Фото: nregs.livejournal.com

18-летний студент из Уфы зарезал собственную мать из-за потерянного блокнота с паролями от социальных сетей.

Как пишет Telegram- канал Mash Batash, парень учится в колледже. В семье начались трудности из-за развода родителей. Молодой человек остался жить с матерью, сменил имя и увлекся социальными сетями и UFC.

За один день до убийства мать парня решила провести уборку в квартире. 18-летний студент решил, что мать куда-то намеренно спрятала его блокнот с логинами-паролями. После чего взял в руки нож и нанес несколько ударов женщине.

Позднее парень решился на написание СМС своему сводному брату со словами "Я убил маму". Мужчина незамедлительно вызвал правоохранительные органы. В данный момент преступник задержан.

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