"Я слышал, как там в плен забирали": рэпер-доброволец притворился мертвым на поле боя под Соледаром и смог выжить

Рэпер-доброволец Николай, получивший ранение, притворился мертвым, прополз восемь часов по полю и спасся после боя под Соледаром, пишет "Mash на Донбассе".

"Прикинулся мертвым. Вот так вот чудом и выжил. Ну, [украинские военные] подумали, что я мертвый. (…) Все разъехались. Слышал, как там в плен забирали народ. Уже темнеет. (…) Меня спасло, что аптечка была с собой. (…) Я понимаю, что, если здесь оставаться, — умрем, и я решил ползти по полю. (...) Восемь часов я по этому полю полз", — рассказал он.

По словам Николая, как только он добрался до лесополосы, то начал кричать, чтобы его услышали россияне. Военные его спасли. Сейчас находчивый рэпер восстанавливается и уже пишет новую песню.

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