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"Я — русский": в российских школах теперь изучают творчество Shamana

В школах Читы, Забайкальского края, началась но...

absatz.media

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В школах Читы, Забайкальского края, началась новая страница музыкального образования. По информации местных учащихся и подтверждению пресс-секретаря комитета образования города, Гэсэра Раднаева, песни популярного российского исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, включены в учебную программу музыкальных уроков.

Это изменение в программе особенно актуально, учитывая, что творчество SHAMAN недавно приобрело широкую популярность благодаря его патриотически настроенным композициям, таким как «Встанем» и «Я русский». Эти песни стали хитами после начала СВО, что, возможно, и сподвигло образовательные органы включить их в школьную программу.

«На уроках музыки в 7 и 8 классах рассматриваются темы патриотической песни, и в этом контексте мы находим важным знакомить учащихся с творчеством SHAMAN», — объясняет Раднаев.

Он утверждает, что такой подход не только обогащает культурные знания учеников, но и способствует воспитанию гражданских чувств и патриотизма среди молодёжи.

Добавление песен SHAMAN в учебную программу также приходит на фоне его недавнего признания на государственном уровне: в июле текущего года Ярослав Дронов был удостоен звания заслуженного артиста России президентом Владимиром Путиным. Эта честь была вручена ему за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

Включение творчества SHAMAN в образовательную программу является ярким примером того, как современная музыка и культурные достижения могут быть использованы для образовательных целей, поддерживая при этом национальные идеалы и ценности. Это шаг не только к расширению культурного кругозора учащихся, но и к укреплению патриотического духа в новом поколении России, пишет topnews.ru.

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