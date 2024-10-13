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"Я — русский": в российских школах начали разбирать творчество Shamana

В учебных заведениях Читы, города на востоке Ро...

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В учебных заведениях Читы, города на востоке России, произошло необычное нововведение: песни популярного исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова) теперь звучат не только на радио, но и в классах музыки. По информации местного портала Chita.ru, в учебную программу седьмых и восьмых классов были включены композиции артиста, известного своими патриотическими работами.

Из классной комнаты — в учебники музыки Дети, учащиеся нескольких школ города, стали инициаторами этой новости, распространенной средствами массовой информации. Песни Шамана, включая хиты как "Встанем" и "Я русский", оказались в центре внимания не только из-за их мелодичности, но и благодаря патриотическому звучанию, что сделало их идеальным выбором для изучения на уроках музыки.

Подтверждение от официальных лиц Гэсэр Раднаев, пресс-секретарь комитета образования Читы, подтвердил, что творчество SHAMAN действительно было вписано в стандартную школьную программу.

"В рамках основной образовательной программы мы стремимся воспитывать у учащихся чувство патриотизма через искусство, и песни Шамана отлично вписываются в эту концепцию", — объяснил он.

Награды и признание на высшем уровне Интерес к певцу в России значительно вырос после начала СВО, когда его композиции приобрели особую популярность. Своего пика признание артиста достигло в июле, летом 2024 года. В это время сам Владимир Путин обратил внимание на творчество Дронова, присвоив молодому артисту звание заслуженного артиста РФ. Президент отметил, что SHAMAN внес большой вклад в развитие отечественной культуры.

Отзывы и восприятие Реакция на нововведение среди учащихся и их родителей разнится, но многие выражают восторг и гордость за то, что современные исполнители находят отклик в сердцах молодежи, способствуя воспитанию чувства национальной гордости через музыку.

Это нововведение в Чите может стать примером для других регионов России, где музыкальное образование играет ключевую роль в формировании культурных и патриотических ценностей среди молодого поколения.

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