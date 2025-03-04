«Я просто не заметила»: в Казани будут судить водителя трамвая, переехавшего мужчину

В Казани в Советском районном суде состоялось первое заседание по делу водителя трамвая Зои Юлдашевой, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения и оставлении места ДТП, которое привело к смерти человека. Инцидент произошел поздним вечером 8 ноября 2024 года на улице Академика Арбузова.

По версии следствия, 50-летний пешеход оказался под колесами трамвая, когда водитель не оценив дорожную ситуацию, сбила мужчину, который позже скончался от травм. Как сообщает KazanFirst, пешеход находился на трамвайных путях. Женщина не заметила сбитого мужчину и продолжила движение, а спустя некоторое время по его телу проехал еще один трамвай.

Водитель второго трамвая также не увидел человека на путях. Труп был обнаружен только водителем третьего трамвая, который вызвал скорую помощь, но медики смогли лишь констатировать смерть пострадавшего.

Подсудимая частично признала свою вину. Она заявила, что не имела злого умысла и не намеревалась уезжать с места происшествия, просто не заметила пешехода.

Судебное разбирательство продолжается, сообщает kazanfirst.ru.