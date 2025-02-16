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«Я несколько раз ездила мимо, тело никуда не увозили»: в городе РФ прямо на улице полдня лежал мертвец

В калининградском жилом районе случился инциден...

medrussia.org

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В калининградском жилом районе случился инцидент, который вызвал беспокойство среди местных жителей. Жительница Ганзейского переулка, Татьяна (имя изменено для анонимности), стала свидетельницей происшествия, когда тело мужчины оставалось на улице весь день.

По словам Татьяны, рано утром она заметила мужчину, который казался ей неухоженным и опухшим, возле дома №70. Около восьми часов утра он все еще передвигался, но когда она вернулась в 11 часов утра, нашла его лежащим на земле, бледным и неподвижным. Татьяна немедленно вызвала службу 112, где ей сообщили, что о происшествии уже известно.

Через час после ее звонка на месте происшествия появилась скорая помощь, и тело было накрыто прозрачной пленкой. Несмотря на это, убрали тело только около четырех часов дня. В течение этого времени улица не перекрывалась, и мимо проходило множество людей.

Сотрудники экстренных служб подтвердили, что идентификация погибшего затруднена. Редакция также обратилась в региональный СКР за дополнительными комментариями по этому поводу.

Этот инцидент оставил множество вопросов о координации действий экстренных служб и внимании к подобным ситуациям, что, в свою очередь, вызвало озабоченность у жителей района, пишет klops.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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