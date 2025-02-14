«Я несколько раз ездила мимо, тело никуда не увозили»: в городе РФ посреди улицы полдня лежал мертвец

В одном из жилых кварталов Калининграда произошло драматичное событие, которое оставило неизгладимый след в сердцах местных жителей. Тело неопознанного мужчины пролежало на проезжей части весь день, вызвав беспокойство и тревогу среди прохожих.

Татьяна, которая проживает на Ганзейском переулке, стала невольной свидетельницей этого печального происшествия. Она рассказала, что утром 13 февраля заметила неопрятного мужчину, который бродил возле дома No70. Когда она вернулась через несколько часов, его уже нашли бездыханным.

«Первым делом я сделала звонок в службу спасения 112, сообщила о беспомощном состоянии человека. Операторы уверили, что вызов принят», — поделилась Татьяна.

Час спустя она увидела, что мужчина был накрыт прозрачным пакетом, а рядом припарковалась скорая помощь. Однако спустя 20 минут на место прибыли полицейские. В течение дня Татьяна несколько раз проезжала мимо, но ситуация не менялась — тело все еще оставалось на улице.

«Это было шокирующе. Не могу поверить, что в центре города, на глазах у прохожих, человек мог так долго оставаться без внимания властей», — выразила свое негодование Татьяна.

Только к 16:30 машина экстренных служб наконец прибыла, чтобы убрать тело с улицы. По информации источника из экстренных служб, установить личность погибшего сразу не удалось. Редакция обратилась за комментариями к региональному СКР, ожидая ответа на вопросы о происшествии и о том, почему помощь пришла с такой задержкой, сообщает klops.ru.