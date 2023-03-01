"Я коммунист и антифашист": лютый американский наемник год повоевал за ВСУ и решил перейти на службу в ВС РФ

RT: Американский наемник перешел на сторону ВС РФ после года службы в ВСУ

Военкор RT Мурад Гадзиев опубликовал интервью с американским наемником Джоном Макинтайром, который перешел на сторону ВС России после года службы в "Иностранном легионе" ВСУ и нацбате.

Бывший легионер пояснил, что он коммунист и антифашист и изначально отправился на Украину с тайным планом.

"Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта", - рассказал он.

В Харькове Макинтайр даже собирался переплыть реку, но отказался от этого замысла из-за снайперов ВСУ, в чьи задачи входило отслеживать и расстреливать перебежчиков.

Американец признался, что ему пришлось вживаться в роль, изображать из себя ярого ненавистника России. По словам Джона Макинтайра, в его подразделении многие использовали нацистские приветствия, носили татуировки с нацисткой символикой.

В итоге только через год ему удалось перебраться через линию фронта. С собой он прихватил документы, разведданные и карты, которые передал российским военным.