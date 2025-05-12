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«Я к вам с подарками»: журналисты засняли, как Макрон спрятал странный кулёк во время визита в Киев

В сети обсуждают кадры, где Макрон резко прячет...

news-pravda.com

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Странный жест Эммануэля Макрона попал в объективы камер и стал поводом для бурного обсуждения в соцсетях.

Президент Франции резко спрятал в руку белый кулёк, находясь рядом с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером.

Что случилось?

Камеры зафиксировали неизвестный белый свёрток на столе перед Макроном.

Через несколько секунд он нервно сжал его в руке и убрал в карман, при этом улыбаясь.

В тот же момент Мерц тоже спрятал продолговатый предмет, вызвав дополнительный интерес.

Соцсети бурлят

Пользователи выдвигают самые разные версии — от теории о пакетике с запрещёнными веществами до гигиенических аксессуаров.

Некоторые даже пошутили про «ложку для приёма», которую якобы держал в руках Мерц.

Что говорят СМИ?

Liberation и Freelance Infos уверяют: это был обычный носовой платок или салфетка.

Кадры TF1 INFO подтверждают: ничего подозрительного в действиях Макрона не было — он просто убрал платок перед фото.

Сцена выглядит комично, но не более. До фотосессии кулёк спокойно лежал на столе.

Что именно держал в руках Фридрих Мерц — остаётся загадкой. Некоторые предполагают, что это была зубная щётка или гигиенический предмет, сообщает russian.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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