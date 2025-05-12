«Я к вам с подарками»: журналисты засняли, как Макрон спрятал странный кулёк во время визита в Киев
news-pravda.com
Странный жест Эммануэля Макрона попал в объективы камер и стал поводом для бурного обсуждения в соцсетях.
Президент Франции резко спрятал в руку белый кулёк, находясь рядом с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером.
Что случилось?
Камеры зафиксировали неизвестный белый свёрток на столе перед Макроном.
Через несколько секунд он нервно сжал его в руке и убрал в карман, при этом улыбаясь.
В тот же момент Мерц тоже спрятал продолговатый предмет, вызвав дополнительный интерес.
Соцсети бурлят
Пользователи выдвигают самые разные версии — от теории о пакетике с запрещёнными веществами до гигиенических аксессуаров.
Некоторые даже пошутили про «ложку для приёма», которую якобы держал в руках Мерц.
Что говорят СМИ?
Liberation и Freelance Infos уверяют: это был обычный носовой платок или салфетка.
Кадры TF1 INFO подтверждают: ничего подозрительного в действиях Макрона не было — он просто убрал платок перед фото.
Сцена выглядит комично, но не более. До фотосессии кулёк спокойно лежал на столе.
Что именно держал в руках Фридрих Мерц — остаётся загадкой. Некоторые предполагают, что это была зубная щётка или гигиенический предмет, сообщает russian.
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