Новости России
· Служба новостей

"Я готов вместе с россиянами": белорусский президент Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь начнет воевать против Украины

Президент Беларуси Лукашенко заявил, что будет воевать против Украины, но при одном условии
"Я готов вместе с россиянами": белорусский президент Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь начнет воевать против Украины

Фото: tgstat.ru

Беларусь официально вступит в боевые действия против Украины при одном условии, о котором сегодня, 16 февраля, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, это условие - агрессия Украины против Беларуси.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. <...> И война приобретет совсем другой характер", — подчеркнул Лукашенко.

При этом Лукашенко отметил, что обращается сейчас не только к Киеву, но и к другим соседям. По поводу российской СВО Лукашенко отметил:

"Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. <...> Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, — русских людей".

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

"Попросил убежища в обмен на секреты родины": бывший инженер с авиазавода из Казани сбежал в США и увез секреты о Ту-160

Новости России

день назад

"Командир собрал и всем сказал стоять до последнего": участников СВО предостерегли о провокациях Украины к 24 февраля

дезинфекция тараканов в офисе москва

Новости Казани

день назад

Трасса "Москва-Казань" будет открыта досрочно

Редакция помогает

3 дня назад

Впечатления на всю жизнь: как жителям Казани порадовать своих детей после школьных будней

оштукатуривание потолка цена за м2 в Санкт-Петербурге

Новости мира

8 часов назад

Крушение неизбежно: в США летом ожидается дефолт, весь мир "сотрясет" большой кризис

Новости Казани

день назад

Поставкам самолетов Ту-214 из Казани для российских авиакомпаний может помешать спецоперация

Новости России

день назад

"Мама, я летчика люблю": пассажирка российского рейса разделась в самолете и пыталась штурмом взять кабину пилотов

Новости России

день назад

Выздоравливающий командир спецназа "Ахмат" Алаудинов рассказал, как его пытались отравить в зоне СВО
Новости Казани
5 часов назад

Татарстан попрощался с погибшим в СВО в боях за Павловку 25-летним Никитой Решетниковым

Татарстан попрощался с погибшим в СВО в боях за Павловку 25-летним Никитой Решетниковым

Новости России

21 минуту назад

Российские военные взяли под контроль все высоты вокруг Артемовска

Новости России

31 минуту назад

"Я готов вместе с россиянами": белорусский президент Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь начнет воевать против Украины

Новости России

2 часа назад

Украинские власти пожаловались на то, что Россия поменяла тактику ведения спецоперации

Новости Казани

2 часа назад

Оскандалившийся журнал "Татарстан" снова попал в поле зрения силовиков
"Туман и минус 20": синоптики рассказали, чего ждать жителям Татарстана от погоды в предстоящие выходные
Новости Казани
41 минуту назад

"Туман и минус 20": синоптики рассказали, чего ждать жителям Татарстана от погоды в предстоящие выходные

Новости Казани

2 часа назад

Женщина и подросток погибли при столкновении легковушки и фуры на трассе в Татарстане, 4-летний малыш пострадал

Новости Казани

3 часа назад

Более 9000 человек в Казани остались без тепла из-за крупной аварии

Новости Казани

5 часов назад

В Казани бдительная 85-летняя бабушка не дала себя в обиду и ловко обманула мошенников
“Как стать миллионером в 26 лет”: казанский основатель сети баскетбольных школ раскрыл секрет своего успеха
Интересное
5 дней назад

“Как стать миллионером в 26 лет”: казанский основатель сети баскетбольных школ раскрыл секрет своего успеха