"Я готов вместе с россиянами": белорусский президент Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь начнет воевать против Украины

Президент Беларуси Лукашенко заявил, что будет воевать против Украины, но при одном условии

Беларусь официально вступит в боевые действия против Украины при одном условии, о котором сегодня, 16 февраля, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, это условие - агрессия Украины против Беларуси.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. <...> И война приобретет совсем другой характер", — подчеркнул Лукашенко.

При этом Лукашенко отметил, что обращается сейчас не только к Киеву, но и к другим соседям. По поводу российской СВО Лукашенко отметил: