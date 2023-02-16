"Я готов вместе с россиянами": белорусский президент Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь начнет воевать против Украины
Фото: tgstat.ru
Беларусь официально вступит в боевые действия против Украины при одном условии, о котором сегодня, 16 февраля, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, это условие - агрессия Украины против Беларуси.
"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. <...> И война приобретет совсем другой характер", — подчеркнул Лукашенко.
При этом Лукашенко отметил, что обращается сейчас не только к Киеву, но и к другим соседям. По поводу российской СВО Лукашенко отметил:
"Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. <...> Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, — русских людей".