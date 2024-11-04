С того момента, как началась спецоперация России на Украине в феврале 2022 года, прошло уже больше двух лет. Вопрос о том, когда конфликт подойдет к концу, актуален для всего мира. Особенный интерес к этой теме проявляется сейчас из-за выборов в США, которые пройдут уже на этой неделе, 5 ноября. У мировых лидеров сильно разнится мнение по поводу данного конфликта.

Президент России Владимир Путин считает, что установить точные сроки, когда конфликт подойдет к концу, достаточно сложно. Он также особенно отметил усиление армии России. С его слов, это делает возможной и дальнейшую борьбу.

Владимир Зеленский, президент Украины, высказался, что он надеется на мир в 2025 году. Он отметил также и то, что в ближайшие несколько месяцев возможны сдвиги на политическом и военном фронтах.

Александр Лукашенко, президент Беларуси, считает, что делать предположения о скором завершении боевых действий неуместно, указывая на непредсказуемость военных конфликтов.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность в завершении специальной военной операции в текущем году, опираясь на анализ текущих политических и социальных трендов.

Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, подчеркнул, что продолжение СВО связано с прошлыми экономическими решениями, которые сказываются на текущей ситуации.

Военный аналитик Михаил Звинчук предполагает, что конфликт может завершиться нескоро, ссылаясь на геополитическую напряженность в регионе.

Премьер-министры Словакии и Грузии, Роберт Фицо и Ираклий Кобахидзе соответственно, высказали мнения о потенциальном завершении СВО в ближайшем будущем, опираясь на текущие разведданные.

Главком Вооруженных Сил НАТО в Европе Кристофер Каволи выразил уверенность в способности Украины продолжать сопротивление с поддержкой союзников, подчеркивая сложность военных конфликтов.

Эти мнения отражают широкий спектр взглядов на возможное развитие и исход конфликта на Украине, подчеркивая сложность прогнозирования его длительности и исхода, сообщает rtvi.com.