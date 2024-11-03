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"А большая война еще впереди": Путин, Зеленский и Лукашенко предсказали день окончания СВО

Продолжающийся военный конфликт на Украине, нас...

belros.tv

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Продолжающаяся военная спецоперация на Украине, насчитывающая уже более двух с половиной лет, продолжает оставаться под прицелом международного сообщества. С наступлением ключевых политических событий, таких как президентские выборы в США, обсуждения о потенциальных сроках завершения конфликта усиливаются.

Глобальные лидеры и их перспективы: Президент России Владимир Путин озвучил, что установить чёткие сроки окончания конфликта непросто и подчеркнул приверженность России к продолжению военных действий. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский выражает осторожный оптимизм относительно возможности мирного разрешения к концу 2025 года благодаря текущим военным и политическим обстоятельствам.

Александр Лукашенко, президент Беларуси, подчеркнул сложность прогнозирования исхода войны, отметив, что такие события не поддаются точному временному определению.

Анализы экспертов: Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил о возможности завершения конфликта в текущем году, опираясь на глобальные политические и социальные факторы. Олег Царев, бывший украинский депутат, указывает на внешнеполитические решения как на факторы, затягивающие конфликт.

Журналистские и аналитические мнения: Александр Коц и Михаил Звинчук предостерегают о долгосрочности конфликта и его возможном расширении на другие регионы, подчеркивая стратегические цели Запада.

Международное восприятие: Кристофер Каволи, главком вооружённых сил НАТО в Европе, подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины. В то время как премьер-министры Словакии и Грузии предполагают возможное скорое завершение конфликта, основываясь на текущих данных и логическом анализе.

Заключение: Прогнозирование точных сроков окончания украинского конфликта осложнено множеством переменных. Тем не менее, активное участие международного сообщества и дипломатические усилия остаются ключевыми в стремлении к решению этой сложной проблемы, пишет rtvi.com.

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