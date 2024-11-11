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"А большая война еще только будет": Путин, Зеленский и Лукашенко предсказали дату окончания СВО

Более двух лет продолжается конфликт на Украине...

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Более двух лет продолжается конфликт на Украине, вызывающий международное беспокойство и прогнозы о его завершении, которые сейчас сосредоточены вокруг предстоящих выборов в США 5 ноября. В этом материале мы анализируем мнения лидеров и экспертов о возможных сценариях разрешения ситуации.

Владимир Путин, президент России, указывает на трудности прогнозирования исхода происходящего, подчеркивая при этом укрепление боеспособности российских войск. По его словам, многое зависит от действий НАТО.

Владимир Зеленский, президент Украины, выражает оптимизм относительно возможности достижения мира и стабильности в ближайшие годы, основываясь на текущей динамике.

Александр Лукашенко, президент Беларуси, предостерегает от надежд на быстрое завершение конфликта, ссылаясь на его сложность и долгосрочность.

Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», предсказывает окончание конфликта в текущем году, считая, что политические и религиозные предсказания подтверждают этот сценарий.

Мнения о перспективах завершения украинского конфликта различаются. От мягкого оптимизма до категорического пессимизма, мировые лидеры и военные эксперты оценивают сложившуюся ситуацию, исходя из текущих геополитических и военных реалий. Ключевым фактором остается международная политическая динамика, особенно в свете предстоящих событий, таких как выборы в США, пишет rtvi.com

Читателям предлагается следить за обновлениями и экспертными анализами, чтобы получить более глубокое понимание ситуации и ее возможных развитий.

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