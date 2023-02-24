"Я боялась, что биологическая мать увидит, какой он хороший": как сложилась жизнь мальчика-инопланетянина Леши Шаева

Мальчик-инопланетянин Леша Шаев начал новую жизнь

Леша Шаев появился на свет с необычной внешностью, за которую его сразу прозвали "инопланетянином". Мать увидела его и отказалась от ребенка. 12 лет ребенок провел в детском доме.

А потом его фото случайно увидела Надежда Ярихметова. Она поехала познакомиться с ребенком и полюбила его всем сердцем. Сейчас Леша живет в ее семье.

У Алеши тяжелая генетическая патология, вызванная мутацией гена TWIST2. В связи с этим у Леши с рождения неправильная форма головы, ушей, отсутствие губ, век, перепонки между пальцами, нарушения мочеполовой системы.

"Леша научил нас принимать всех, радоваться и понимать, что счастье у каждого свое. Знаете, я все эти годы боялась, что биологическая мать увидит, какой он хороший, добрый, умный, придет и заберет его", — рассказывает Надежда.

Алеша почти не говорит. Но он научился включать и выключать свет, пользоваться столовыми приборами и готовить. Сам убирается.

Сейчас он произносит "мама" и еще несколько простых слов, пишет "Правмир".

После трех лет домашнего обучения Алешу взяли в коррекционную школу. Раз в неделю он вместе со студентами кулинарного колледжа проходит практику. Мечтает стать поваром, открыть свое кафе.