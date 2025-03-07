8 Марта с размахом: готовьтесь к долгому отдыху — выходные растянутся на полнедели

Международный женский день, который в 2025 году выпадает на субботу, не приведет к дополнительному выходному.

В отличие от прошлых лет, когда праздник переносился на понедельник, в этом году такой перенос не планируется. Это значит, что понедельник останется обычным рабочим днём для большинства россиян.

Тем не менее, у работников есть возможность продлить выходные, оформив неиспользованные дни отпуска. Это даст шанс на длительный отдых без необходимости подавать дополнительные заявления, сообщает progorodsamara.ru.