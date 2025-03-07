8 Марта с размахом: готовьтесь к долгому отдыху — выходные растянутся на полнедели
horoscopes.rambler.ru
Международный женский день, который в 2025 году выпадает на субботу, не приведет к дополнительному выходному.
В отличие от прошлых лет, когда праздник переносился на понедельник, в этом году такой перенос не планируется. Это значит, что понедельник останется обычным рабочим днём для большинства россиян.
Тем не менее, у работников есть возможность продлить выходные, оформив неиспользованные дни отпуска. Это даст шанс на длительный отдых без необходимости подавать дополнительные заявления, сообщает progorodsamara.ru.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец