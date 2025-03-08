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8 Марта с размахом: готовьтесь к долгому отдыху — выходные продлятся полнедели

Международный женский день, который в 2025 году...

kaz.nur.kz

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Международный женский день, который в 2025 году приходится на субботу, не станет поводом для дополнительного выходного дня. В отличие от прошлых лет, когда праздник переносился на понедельник, в этом году такой перенос не предусмотрен. Это означает, что понедельник, 10 марта, останется рабочим днем для большинства россиян.

Что это значит для работников?

Несмотря на то, что в этом году Международный женский день не дает дополнительного выходного, у сотрудников все же есть возможность продлить свои выходные. Если у работника есть неиспользованные дни отпуска, он может оформить отдых сразу после 8 марта. Таким образом, можно создать длительные каникулы, не требуя переноса праздника, и наслаждаться отдыхом без необходимости подавать дополнительные заявления на выходные.

Как лучше спланировать выходные?

Для тех, кто предпочитает проводить длинные выходные, использовав дополнительные дни отпуска, это станет отличным способом расслабиться и провести время с близкими. Особенно это актуально для тех, кто не захочет ограничиваться только одним днем отдыха в честь Международного женского дня.

Перспективы на будущее

Хотя в 2025 году день 8 марта не приведет к дополнительным выходным, возможно, в будущем законодательные изменения могут повлиять на эту практику. Пока же россияне могут самостоятельно спланировать свой отдых, используя оставшиеся дни отпуска.

В этом году Международный женский день — это отличная возможность продлить отдых с помощью отпуска и насладиться заслуженным отдыхом.

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