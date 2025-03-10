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8 Марта отметят с размахом: готовьтесь к долгому отдыху — выходные растянутся на полнедели

В 2025 году 8 Марта выпадает на субботу, но доп...

kpravda.ru

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Международный женский день, который в 2025 году выпадает на субботу, не приведет к дополнительному выходному.

В отличие от предыдущих лет, когда праздничный день переносился на понедельник, в этот раз изменений в графике не будет. Это означает, что понедельник, 10 марта, останется рабочим для большинства россиян.

Как продлить выходные?

Тем, кто хочет отдохнуть дольше, можно воспользоваться неиспользованными днями отпуска. Это позволит устроить себе мини-каникулы, не дожидаясь официальных переносов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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