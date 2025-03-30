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8 ложек под каждый куст — и смородина вырастет крупнее винограда и слаще меда: урожай станете собирать бочками

Садоводы могут значительно увеличить урожай смо...

immunocap.ru

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Садоводы могут значительно увеличить урожай смородины, применяя весеннюю подкормку сразу после таяния снега. Использование смеси садового диатомита и горчичного жмыха способствует повышению урожайности на 30%, делает ягоды крупнее и слаще, а также защищает кусты от вредителей.​

Приготовление и применение подкормки:

  • Ингредиенты:

    • Садовый диатомит — 120 г (около 4 столовых ложек).​

    • Горчичный жмых — 250 г (около 8 столовых ложек).​

  • Способ применения:

    1. Тщательно смешайте указанные компоненты.​

    2. Под каждый куст смородины внесите по 8 столовых ложек полученной смеси.

    3. Полейте обработанную почву водой, чтобы удобрение проникло в грунт.​

Польза компонентов:

  • Садовый диатомит — измельчённая горная порода, богатая кремнием и кальцием. Кремний укрепляет клеточные стенки растений, делая ягоды более крупными и сочными, а кальций стимулирует рост плодовых кистей, повышая общую урожайность. Кроме того, мелкие частицы диатомита механически воздействуют на вредителей, таких как тля и слизни, снижая их численность.​

  • Горчичный жмых — продукт переработки семян горчицы, содержащий фосфор, калий и эфирные масла. Эти вещества улучшают структуру почвы, способствуют образованию гумуса и подавляют развитие патогенных микроорганизмов, предотвращая грибковые заболевания. Эфирные масла также отпугивают вредителей, таких как проволочник и нематода.​

Рекомендации по применению:

  • Вносите смесь после полного таяния снега, когда почва прогреется до +5°C. Это обеспечит своевременное поступление питательных веществ к корням растений в начале вегетационного периода.

  • Для усиления эффекта рекомендуется после подкормки замульчировать почву компостом или соломой. Это поможет сохранить влагу и дополнительно обогатить грунт органическими веществами.​

Применение такой подкормки способствует не только увеличению урожая смородины, но и улучшает качество ягод, делая их более сладкими и крупными

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