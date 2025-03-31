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8 ложек под каждый куст — и получите смородину крупнее винограда и слаще меда: урожай придется собирать бочками

Садоводам рассказали, чем подкормить смородину ...

kasheloff.ru

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Садоводам рассказали, чем подкормить смородину весной, сразу после того, как сойдет снег, чтобы увеличить урожай на 30% и защитить кусты от вредителей. Ягоды станут крупнее винограда и слаще меда.

Автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+) поделился рецептом подкормки, которая поможет смородине. Для её приготовления нужно смешать 120 граммов диатомита садового и 250 граммов горчичного жмыха. Полученную смесь необходимо распределить под каждым кустом, используя 8 столовых ложек на одно растение.

Диатомит — это измельченная горная порода, образовавшаяся из остатков древних водорослей. Он богат водорастворимым кремнием и кальцием, которые необходимы кустарникам для формирования ягодных кистей. Кроме того, диатомит помогает защитить растения от болезней и вредителей.

Горчичный жмых — продукт переработки семян горчицы. Он улучшает плодородие почвы и помогает очистить грунт от болезней и грибковых спор.

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