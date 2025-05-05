70% жителей ПФО регулярно совершают незапланированные покупки

Каждый четвертый житель Приволжского федерального округа совершает спонтанные покупки несколько раз в неделю, а 45% делают это раз в неделю. Каждый второй жалеет, что необдуманно купил одежду, обувь или аксессуары. Это следует из опроса ВТБ по изучению потребительских привычек россиян.

Жители ПФО также отмечают расходы на ненужные подписки и онлайн-сервисы (21%). К тратам на гаджеты и технику потребители в ПФО подходят основательнее — только 11% внесли их в список импульсивных приобретений.

Большинство импульсивных покупок, о которых жители округа потом сожалели, укладываются в сумму от 1 тыс. до 15 тыс. рублей — такие траты признали 88% респондентов.

Контроль расходов остается важной задачей для большинства опрошенных. 64% стремятся контролировать свои траты, но не всегда это удается. Почти половина жителей округа составляет список перед походом в магазин. Еще 40% откладывают покупку на несколько дней, чтобы обдумать ее необходимость, а 24% устанавливают лимит на траты и придерживаются его.

«Сейчас люди научились находить баланс между разумными тратами и возможностью радовать себя: небольшие импульсивные покупки остаются действенным способом снять стресс или отметить успех. Этому способствует появление удобных финансовых инструментов», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

*Опрос был проведен с 4 по 10 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.