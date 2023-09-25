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70 рублей и выше: стало известно насколько вырастут цены на бензин в России в 2024 году

70 рублей и выше: стало известно насколько вырастут цены на бензин в России в 2024 году

Фото: открытые источники

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Запрет на экспорт топлива в РФ уменьшил оптовые цены, но никак не повлиял на розничные. Эксперты считают, что автомобилистам в стране надо приготовиться - цены на ДТ, бензин и газ будут расти.

"Удержать низкие цены на бензин в России невозможно. Сделать это не поможет и введенный правительством РФ запрет на экспорт топлива", — пояснил глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный.

Эксперты рынка уверены - из-за запрета будет упущены выгода, а ее-то и постараются компенсировать из кармана автовладельцев.

В Москве на АЗС уже заметили ДТ по 72 рубля за литр, тогда как на других заправках цена составляет 62 рубля.
По данным Минэкономразвития в долгосрочном прогнозе на 2024-2026 годы в следующем году газ для населения вырастет на 11,2%, а потом - еще на 8,2%.

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