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7 запоминающихся образов Алисы Фрейндлих: «Служебный роман» не считаем

Алиса Бруновна Фрейндлих, широко известная свое...

rutube.ru

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Алиса Бруновна Фрейндлих, широко известная своей работой на театральной сцене, также оставила заметный след в кинематографе, несмотря на относительно скромное количество киноработ. Среди самых известных её ролей — образы Анны Австрийской и Людмилы Прокофьевны. Однако есть и другие киноперсонажи, которые заслуживают особого внимания.

Непредсказуемая барыня из "Семейного счастья"

В фильме "Семейное счастье", снятом по новелле Антона Чехова "От нечего делать", Фрейндлих блестяще воплотила образ скучающей барыни, которая пытается развлечься на даче любыми доступными способами. Её героиня, Анна Капитонова, вступает в роман с молодым репетитором, сыгранным Николаем Бурляевым. Виртуозное мастерство Фрейндлих в передаче чувств и настроения героини достигает пика в сцене, когда муж застаёт её с любовником, что становится кульминацией её роли.

Фрейлина Анна Вырубова в "Агонии"

В исторической драме Элема Климова "Агония", где основное внимание уделено фигуре Распутина, исполненной Алексеем Петренко, Фрейндлих сыграла роль фрейлины Анны Вырубовой. Её персонаж — расчётливая и властная женщина, способная манипулировать высшими слоями общества. Эта роль показала Фрейндлих как харизматичную актрису, способную передать глубокую психологическую напряжённость.

Лидия Васильевна в "Старомодной комедии"

В "Старомодной комедии" Фрейндлих вновь возвращается к театральным корням, воплощая Лидию Васильевну, бывшую драматическую актрису, которая стала работать билетёром. Этот образ демонстрирует тонкое чувство юмора и иронию актрисы, обогащая ленту не только драматизмом, но и лёгкостью.

Жена Сталкера – символ веры и терпения

В культовом фильме Андрея Тарковского "Сталкер", Фрейндлих исполнила одну из своих наиболее значимых киноролей — жену Сталкера. Этот персонаж символизирует не только любовь и верность, но и глубокое философское понимание судьбы. Финальный монолог актрисы в фильме, выполненный без макияжа и простоты в костюмировании, вошёл в золотой фонд мирового кинематографа.

Галина Белецкая в "Большом"

Недавняя роль в фильме "Большой" Валерия Тодоровского показала Фрейндлих в образе Галины Михайловны Белецкой, наставницы молодой балерины. Роль позволила актрисе раскрыть новые грани своего таланта, подчеркивая её умение создавать яркие, запоминающиеся образы.

Эти роли подтверждают статус Алисы Фрейндлих как выдающейся актрисы, чьё творчество заслуживает внимания не только на театральных подмостках, но и в кинематографе, пишет kino.mail.ru.

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