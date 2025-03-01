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7 поломок, которые чаще всего случаются весной. О чем стоит знать заранее

Основные моменты весеннего технического осмотра...

drive2.ru

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С приходом весны автовладельцы сталкиваются с новыми вызовами в поддержании своих машин. Перепады температур и зимние условия оставляют свой след на автомобильных системах и агрегатах, вызывая специфические поломки.

Важно провести тщательный осмотр, чтобы обеспечить безопасность и комфорт вождения.

Проверка подвески

Зимние условия особенно жестоки к подвеске автомобиля. Никита Родионов, технический директор сети автосервисов Fit Service, отмечает резкое увеличение обращений за ремонтом подвески весной. «Многие проблемы становятся заметны только после того, как снег сойдет и станет очевидно, что звуки из-под машины не поглощаются снежным покровом,» говорит Родионов.

Проблемы с течами

Зима способствует образованию трещин в пластиковых и резиновых деталях, что приводит к течам технических жидкостей весной. Моторное масло, тормозная жидкость и антифриз — это основные жидкости, которые могут начать протекать. Эксперты советуют немедленно обращаться в сервис при обнаружении признаков утечек, чтобы избежать серьезных неисправностей.

Система кондиционирования

После зимы часто возникают проблемы с кондиционерами. «Первый запуск системы после зимы может выявить неприятные сюрпризы, такие как недостаток хладагента из-за высыхания уплотнительных колец,» говорит Андрей Кочнев, руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг».

Уход за кузовом

Зимние реагенты и соль серьезно вредят кузову автомобиля. Весной многие автовладельцы обращаются за услугами покраски и полировки, чтобы устранить повреждения от химикатов и соли. Родионов отмечает, что «проявление ржавчины и других дефектов ЛКП становится очевидным с повышением температуры.»

Фильтры и другие расходники

Загрязнение фильтров — еще одна распространенная проблема. «К весне фильтры нередко нуждаются в замене из-за загрязнения зимой,» утверждает Кочнев. Он также рекомендует проверить состояние стеклоподъемников и замков, которые могли пострадать от влаги и морозов.

Весенний технический осмотр автомобиля помогает предотвратить множество проблем и обеспечить безопасность вождения. Регулярное обслуживание и внимание к потенциальным уязвимым местам после зимы — ключ к долговечности и надежности вашего автомобиля, сообщает autonews.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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