7 лучших мест России, которые необходимо посетить с детьми в осенние каникулы
extraguide.ru
Как провести осенние каникулы, не оставляя границ нашей необъятной родины? По мере того, как последние дни августа отступают перед прохладой сентября, наступает время размышлять о выборе идеального места для осеннего отдыха. С наступлением октября, когда дни становятся всё короче, и впереди маячит непредсказуемо мокрый ноябрь, возникает желание вырваться из городской суеты.
Вдохновившись классическим описанием русской осени в стихах, можно и самому попробовать силы в литературе, ведь именно холодные месяцы способствуют глубоким размышлениям:
Унылая пора! Очей очарованье!
Природа сырой ветер к нам принесла,
И листья с деревьев слетают в танце вальса,
Ведь осень — художник, что каждый лист красит в бесцвет.
Так, переосмыслив привычные мотивы, мы придаем им новое звучание. И пока валютные рынки демонстрируют волатильность, предлагаем вашему вниманию подборку великолепных мест по всей России, где можно отлично провести время осенью, не разоряясь при этом.
Великолепная осенняя семерка: куда отправиться отдыхать
7. Большой Сочи
На Черноморском побережье Кавказа даже поздней осенью температура воздуха держится около +20°C. Купание может быть уже не так привлекательно, но прогулки вдоль моря и посещение олимпийских объектов оставят массу ярких впечатлений. Осенью здесь рады детям: можно посетить местный океанариум или развлекательный парк, а отели предлагают заманчивые скидки.
6. Южный берег Крыма
В октябре Ялта окутана солнцем — идеальное время для прогулок по Ливадийскому или Воронцовскому дворцу. Ботанический сад в Никите радует Балом хризантем, а тишина на улицах делает отдых здесь особенно приятным.
5. Куршская коса
Здесь можно насладиться берегами Балтийского моря, где осенний пейзаж заполняют дюны и ветер. В сухую погоду здесь прекрасно устроить пикник или просто насладиться чашкой кофе на открытой веранде.
4. Пятигорск
Южный город привлекает своими парками и галереями, а лермонтовские места добавляют культурного колорита. Возможность увидеть озеро Провал или грот Дианы делает пребывание здесь незабываемым.
3. Александровская слобода
Место, где можно погрузиться в историю времен Ивана Грозного. Архитектура слободы представляет собой смесь русского зодчества и итальянских влияний, а гиды расскажут о жизни и нравах той эпохи.
2. Троице-Сергиева Лавра
Этот духовный центр привлекает не только верующих. Здесь можно насладиться архитектурой, попробовать монастырскую еду и прогуляться по городу.
1. Этномир
В Калужской области расположен парк, где каждый найдет что-то для себя: от истории до культуры разных народов. Развлекательные и образовательные программы делают его прекрасным местом для семейного отдыха.
Таким образом, осень не обязательно должна быть унылой или скучной. Напротив, это время года предлагает уникальные возможности для путешествий и новых открытий в удивительных уголках нашей страны, пишет tonkosti.ru.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань