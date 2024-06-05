60% платежей за импорт из Индии в Россию проводятся через Сбер

Сбер видит растущий интерес российских и индийских компаний к взаимному сотрудничеству

Большинство российских компаний для торговли с Индией предпочитают работать через Сбербанк, что отражается на показателях филиала банка в Индии. За первые четыре месяца 2024 года количество открытых в нём счетов корпоративных клиентов увеличилось на две трети (+67%), а по сравнению с тем же периодом прошлого года — более чем в два раза (+120%). Об этом сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов во время питч-сессии на стенде Сбера на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметил Анатолий Попов, стабильно растёт и количество проведённых филиалом Сбера в Индии трансакций юридических и физических лиц. За четыре месяца этого года их состоялось в три раза больше, чем в аналогичный период 2023 года. Частные лица сегодня также могут перевести деньги на счёт в Индии прямо из мобильного приложения СберБанк Онлайн. Эта услуга пользуется большим спросом: с начала года количество платежей физлиц из России в Индию выросло на 40%.