5 причесок, которые добавляют возраст: что не стоит носить после 45 лет, чтобы выглядеть молодо и стильно

5 причесок, которые стоит избегать после 45 лет для молодого и стильного образа

С возрастом важно, чтобы прическа подчеркивала естественную красоту и свежесть, а не добавляла лишние годы. После 45 лет некоторые стилистические решения уже могут выглядеть устаревшими и перегруженными.

Примером служат громоздкие начесы с жесткой фиксацией, которые были популярны в прошлом, но сейчас выглядят неестественно и тяжело. Актуальны легкие укладки с прикорневым объемом, естественные локоны и элегантные косы.

Например, вместо сложных плетений лучше выбрать простые боковые косы или мягкие волны, которые придают образу свежесть и динамичность.

Также стоит избегать «перышков» и стрижек с жесткими контурами, а выбрать текстурированные стрижки с мягкими переходами, подчеркивающие ухоженность волос.

Такие прически создают легкость, элегантность и обеспечивают современный вид, соответствующий возрасту.