5 ложек на ведро — редис попрет словно на дрожжах: вырастет крупным и сочным — мощная подкормка в мае
ncsemena.ru
Главный секрет хорошего урожая — правильные подкормки
Редис быстро растёт, но и быстро «портится», если не обеспечить его нужным питанием. По словам агронома Ксении Давыдовой, важно правильно кормить редис на двух ключевых этапах:
- В начале роста — для сильной ботвы и корневой системы
- Перед созреванием — для сочных, плотных плодов
Первая подкормка: активный старт
- Когда: через 1–2 недели после появления всходов
- Цель: стимулировать рост и формирование корней
Состав:
- 5 столовых ложек гранулированного навоза
- 10 литров воды (комнатной температуры)
Как применять:
- Растворите навоз в воде, поливайте грядки, не допуская попадания на листья. Подкормка обеспечивает растение азотом, фосфором и калием — основой для дальнейшего развития.
Вторая подкормка: от трещин и сухости
- Когда: за 2–3 недели до сбора урожая
- Цель: укрепление корнеплодов, защита от растрескивания
Состав:
- 500 г доломитовой муки
- 3 г янтарной кислоты
Как применять:
- Сухую смесь равномерно рассыпают между рядами редиса, затем хорошо поливают водой. Это насыщает почву кальцием и магнием, улучшает структуру плодов и помогает редису «налиться».
Дополнительные советы
- Не превышайте дозировку удобрений: избыток может испортить вкус редиса.
- Регулярно поливайте, но избегайте застоя воды — редис любит влагу, но не «болото».
- Используйте только свежие растворы и соблюдайте инструкции.
Результат — гарантирован
При соблюдении этих рекомендаций вы получите сочный, крупный и сладкий редис, который приятно удивит и внешним видом, и вкусом. Это простой способ превратить обычную грядку в настоящий источник витаминного урожая, сообщает progoroduhta.
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