5 ложек на ведро — редис попрет словно на дрожжах: вырастет крупным и сочным — мощная подкормка в мае

Главный секрет хорошего урожая — правильные подкормки

Редис быстро растёт, но и быстро «портится», если не обеспечить его нужным питанием. По словам агронома Ксении Давыдовой, важно правильно кормить редис на двух ключевых этапах:

В начале роста — для сильной ботвы и корневой системы

Перед созреванием — для сочных, плотных плодов

Первая подкормка: активный старт

Когда: через 1–2 недели после появления всходов

Цель: стимулировать рост и формирование корней

Состав:

5 столовых ложек гранулированного навоза

10 литров воды (комнатной температуры)

Как применять:

Растворите навоз в воде, поливайте грядки, не допуская попадания на листья. Подкормка обеспечивает растение азотом, фосфором и калием — основой для дальнейшего развития.

Вторая подкормка: от трещин и сухости

Когда: за 2–3 недели до сбора урожая

Цель: укрепление корнеплодов, защита от растрескивания

Состав:

500 г доломитовой муки

3 г янтарной кислоты

Как применять:

Сухую смесь равномерно рассыпают между рядами редиса, затем хорошо поливают водой. Это насыщает почву кальцием и магнием, улучшает структуру плодов и помогает редису «налиться».

Дополнительные советы

Не превышайте дозировку удобрений: избыток может испортить вкус редиса.

Регулярно поливайте, но избегайте застоя воды — редис любит влагу, но не «болото».

Используйте только свежие растворы и соблюдайте инструкции.

Результат — гарантирован

При соблюдении этих рекомендаций вы получите сочный, крупный и сладкий редис, который приятно удивит и внешним видом, и вкусом. Это простой способ превратить обычную грядку в настоящий источник витаминного урожая, сообщает progoroduhta.