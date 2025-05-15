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5 ложек на ведро — редис попрет словно на дрожжах: вырастет крупным и сочным — мощная подкормка в мае

Редис часто разочаровывает мелкими и сухими кор...

ncsemena.ru

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Главный секрет хорошего урожая — правильные подкормки

Редис быстро растёт, но и быстро «портится», если не обеспечить его нужным питанием. По словам агронома Ксении Давыдовой, важно правильно кормить редис на двух ключевых этапах:

  • В начале роста — для сильной ботвы и корневой системы
  • Перед созреванием — для сочных, плотных плодов

Первая подкормка: активный старт

  • Когда: через 1–2 недели после появления всходов
  • Цель: стимулировать рост и формирование корней

Состав:

  • 5 столовых ложек гранулированного навоза
  • 10 литров воды (комнатной температуры)

Как применять:

  • Растворите навоз в воде, поливайте грядки, не допуская попадания на листья. Подкормка обеспечивает растение азотом, фосфором и калием — основой для дальнейшего развития.

Вторая подкормка: от трещин и сухости

  • Когда: за 2–3 недели до сбора урожая
  • Цель: укрепление корнеплодов, защита от растрескивания

Состав:

  • 500 г доломитовой муки
  • 3 г янтарной кислоты

Как применять:

  • Сухую смесь равномерно рассыпают между рядами редиса, затем хорошо поливают водой. Это насыщает почву кальцием и магнием, улучшает структуру плодов и помогает редису «налиться».

Дополнительные советы

  • Не превышайте дозировку удобрений: избыток может испортить вкус редиса.
  • Регулярно поливайте, но избегайте застоя воды — редис любит влагу, но не «болото».
  • Используйте только свежие растворы и соблюдайте инструкции.

Результат — гарантирован

При соблюдении этих рекомендаций вы получите сочный, крупный и сладкий редис, который приятно удивит и внешним видом, и вкусом. Это простой способ превратить обычную грядку в настоящий источник витаминного урожая, сообщает progoroduhta.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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