5 ложек на ведро — редис полезет словно на дрожжах: вырастет крупным и сочным — мощная подкормка в мае

Редис растёт быстро, но результат не всегда радует. Мелкие, сухие или трескающиеся корнеплоды — частая проблема огородников. Агроном Ксения Давыдова делится простыми, но эффективными способами подкормки, которые помогут вам получить хрустящий, сочный и крупный редис.

Подкормка №1: хороший старт — половина успеха

На раннем этапе редису нужно помочь нарастить крепкие корни и зелёную массу. Лучшее решение — подкормка из гранулированного навоза, содержащего основные питательные вещества: азот, фосфор и калий.

Что нужно:

5 ст. ложек гранулированного навоза

10 литров воды (комнатной температуры)

Как применять:

Растворите навоз в воде, хорошо перемешайте и полейте междурядья. Важно не допускать попадания раствора на листья — это может вызвать ожоги. Оптимальное время — через 1–2 недели после появления всходов.

Подкормка №2: чтобы редис вырос крупным и не трескался

На втором этапе задача — укрепить формирующиеся плоды. Для этого подойдёт смесь доломитовой муки и янтарной кислоты, которая помогает развиваться корнеплодам без риска трещин и деформаций.

Что понадобится:

500 г доломитовой муки

3 г янтарной кислоты (в порошке)

Как использовать:

Тщательно перемешайте ингредиенты и аккуратно рассыпьте их между грядками. После — обильно полейте водой. Это обеспечит быстрое впитывание питательных веществ. Проводите такую подкормку за 2–3 недели до сбора урожая.

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