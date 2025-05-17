5 ложек на ведро — редис полезет словно на дрожжах: вырастет крупным и сочным — мощная подкормка в мае
dzen.ru
Редис растёт быстро, но результат не всегда радует. Мелкие, сухие или трескающиеся корнеплоды — частая проблема огородников. Агроном Ксения Давыдова делится простыми, но эффективными способами подкормки, которые помогут вам получить хрустящий, сочный и крупный редис.
Подкормка №1: хороший старт — половина успеха
На раннем этапе редису нужно помочь нарастить крепкие корни и зелёную массу. Лучшее решение — подкормка из гранулированного навоза, содержащего основные питательные вещества: азот, фосфор и калий.
Что нужно:
5 ст. ложек гранулированного навоза
10 литров воды (комнатной температуры)
Как применять:
Растворите навоз в воде, хорошо перемешайте и полейте междурядья. Важно не допускать попадания раствора на листья — это может вызвать ожоги. Оптимальное время — через 1–2 недели после появления всходов.
Подкормка №2: чтобы редис вырос крупным и не трескался
На втором этапе задача — укрепить формирующиеся плоды. Для этого подойдёт смесь доломитовой муки и янтарной кислоты, которая помогает развиваться корнеплодам без риска трещин и деформаций.
Что понадобится:
500 г доломитовой муки
3 г янтарной кислоты (в порошке)
Как использовать:
Тщательно перемешайте ингредиенты и аккуратно рассыпьте их между грядками. После — обильно полейте водой. Это обеспечит быстрое впитывание питательных веществ. Проводите такую подкормку за 2–3 недели до сбора урожая.
Советы по уходу:
Всегда проверяйте дозировки удобрений — переизбыток может навредить.
Удобрения не должны попадать на растения.
Следите за поливом: почва должна быть влажной, но не переувлажнённой.
Подкормки работают лучше, если совмещать их с регулярным уходом.
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