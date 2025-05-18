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5 ложек на ведро — редис будет лезть словно на дрожжах: вырастет крупным и сочным — мощная подкормка в мае

Редис радует скорым урожаем, но иногда огородни...

vipgazon.ru

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Редис радует скорым урожаем, но иногда огородники сталкиваются с проблемами — корнеплоды вырастают мелкими, сухими или трескаются. Чтобы получить хрустящий и сочный редис, агроном Ксения Давыдова советует обратить внимание на две ключевые подкормки.

Подкормка №1 — для старта роста

Эта подкормка помогает молодым растениям быстро нарастить корневую систему и зелёную массу.

Состав:

  • 5 столовых ложек гранулированного навоза;

  • 10 литров воды.

Как применять:
Растворите навоз в воде и полейте грядки (не попадая на листья!). Делайте это через 1–2 недели после всходов.

Подкормка №2 — для крепких и сочных плодов

Эта смесь предотвращает растрескивание и делает редис более плотным и вкусным.

Состав:

  • 500 г доломитовой муки;

  • 3 г янтарной кислоты (в порошке).

Как применять:
Равномерно рассыпьте смесь между рядами, полейте водой. Вносите за 2–3 недели до сбора урожая.

Полезные советы:

  • Чётко соблюдайте дозировки.

  • Не перекармливайте растения.

  • Регулярно поливайте, но не заливайте грядки.

Вывод:
Простые подкормки и грамотный уход помогут вырастить крупный, сочный и вкусный редис. Следуйте рекомендациям — и урожай вас приятно удивит.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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