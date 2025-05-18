5 ложек на ведро — редис будет лезть словно на дрожжах: вырастет крупным и сочным — мощная подкормка в мае

Редис радует скорым урожаем, но иногда огородники сталкиваются с проблемами — корнеплоды вырастают мелкими, сухими или трескаются. Чтобы получить хрустящий и сочный редис, агроном Ксения Давыдова советует обратить внимание на две ключевые подкормки.

Подкормка №1 — для старта роста

Эта подкормка помогает молодым растениям быстро нарастить корневую систему и зелёную массу.

Состав:

5 столовых ложек гранулированного навоза ;

10 литров воды.

Как применять:

Растворите навоз в воде и полейте грядки (не попадая на листья!). Делайте это через 1–2 недели после всходов.

Подкормка №2 — для крепких и сочных плодов

Эта смесь предотвращает растрескивание и делает редис более плотным и вкусным.

Состав:

500 г доломитовой муки ;

3 г янтарной кислоты (в порошке).

Как применять:

Равномерно рассыпьте смесь между рядами, полейте водой. Вносите за 2–3 недели до сбора урожая.

Полезные советы:

Чётко соблюдайте дозировки.

Не перекармливайте растения.

Регулярно поливайте, но не заливайте грядки.

Вывод:

Простые подкормки и грамотный уход помогут вырастить крупный, сочный и вкусный редис. Следуйте рекомендациям — и урожай вас приятно удивит.