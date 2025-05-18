5 ложек на ведро — редис будет лезть словно на дрожжах: вырастет крупным и сочным — мощная подкормка в мае
vipgazon.ru
Редис радует скорым урожаем, но иногда огородники сталкиваются с проблемами — корнеплоды вырастают мелкими, сухими или трескаются. Чтобы получить хрустящий и сочный редис, агроном Ксения Давыдова советует обратить внимание на две ключевые подкормки.
Подкормка №1 — для старта роста
Эта подкормка помогает молодым растениям быстро нарастить корневую систему и зелёную массу.
Состав:
5 столовых ложек гранулированного навоза;
10 литров воды.
Как применять:
Растворите навоз в воде и полейте грядки (не попадая на листья!). Делайте это через 1–2 недели после всходов.
Подкормка №2 — для крепких и сочных плодов
Эта смесь предотвращает растрескивание и делает редис более плотным и вкусным.
Состав:
500 г доломитовой муки;
3 г янтарной кислоты (в порошке).
Как применять:
Равномерно рассыпьте смесь между рядами, полейте водой. Вносите за 2–3 недели до сбора урожая.
Полезные советы:
Чётко соблюдайте дозировки.
Не перекармливайте растения.
Регулярно поливайте, но не заливайте грядки.
Вывод:
Простые подкормки и грамотный уход помогут вырастить крупный, сочный и вкусный редис. Следуйте рекомендациям — и урожай вас приятно удивит.
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