49-летний учитель географии совращал ученика и даже доплачивал за обнаженные фотосессии

В Новороссийске Краснодарского края 49-летний учитель географии совращал ученика и даже доплачивал ему за обнаженные фотосессии, сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

По предварительным выводам следствия, учитель проводил "индивидуальные занятия" с девятиклассником больше полугода. Встречи с учащимся географ проводил на съемной квартире.

В декабре 2022 года учитель поругался с юношей. Причиной стало то, что девятиклассник якобы попросил за откровенные съемки слишком большую сумму. Педагог же отказался доплачивать деньги.

Подросток обиделся и начал прогуливать географию, его вызвали на педсовет, сотрудница ПДН проверила телефон подростка и там нашла недвусмысленные материалы и переписку с учителем.

Позже правоохранители провели у географа обыск. У мужчины обнаружили интимные фото и видео. По факту происшествия возбудили уголовное дело.