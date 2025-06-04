44% SIM-карт для M2M используются в области энергетики

ЦИПР – T2, российский оператор мобильной связи, представил расширенную M2M-платформу на ЦИПР-2025. Обновление учитывает разные бизнес-задачи и потребность в настройках оповещений о событиях и расширенном управлении номерами. Решение будет востребовано в сегменте на фоне динамики роста сегмента М2М. Наиболее высокое проникновение M2M-технологий демонстрируют компании в секторе энергетики (44%), безопасности и охраны (10%) логистики и ЖКХ (по 8%).

Основными потребителями технологий на базе M2M по-прежнему остаются клиенты B2B – 69% SIM-карт используются именно для бизнес-задач. Абонентская база M2M SIM-карт T2 в этом сегменте по итогам 2024 года выросла на 33%. С 2019 по 2023 год в среднем она увеличивалась на 17% каждый год. Оператор также фиксирует рост выручки в данном сегменте по итогам 2024 года на 33%, за прошлые четыре года выручка росла каждый год на 27%.

По итогам 2025 года, компания прогнозирует рост абонентской базы B2B-клиентов, которые используют M2M, на 48%. Кроме уже традиционных отраслей, на прогноз влияет развитие автоматизации процессов в логистическом бизнесе и городском транспорте, а также увеличение проникновения средств для мониторинга на промышленных объектах.

На фоне растущего интереса к М2М-решениям компания расширила функционал платформы для более эффективного управления SIM-картами и IoT-устройствами. Теперь пользователи могут в режиме реального времени просматривать профили SIM-карт, управлять ими массово, диагностировать подключения, фильтровать устройства по более чем 20 критериям, а также отслеживать геолокацию на основе LBS-данных. Обновление обеспечивает удобное управление через WEB-интерфейс и высокую скорость обработки запросов через API. Кроме того, M2M-платформа оснащена функцией для повышения безопасноcти – IMEI-lock, которая позволяет установить привязку SIM-карты к конкретному устройству или модельному ряду. При перемещении SIM-карты в любое другое устройство платформа М2М автоматически заблокирует ее.

Платформа также предлагает мощные инструменты аналитики с доступом к более чем 20 типам отчетов. Решение позволяет автоматизировать процессы – с оповещением по SMS, email и push-API, контролировать лимиты с автоматической блокировкой при их превышении, гибко управлять группировкой SIM-карт и устройств, настраивать права доступа для сотрудников. Интеграция с IT-системами клиента осуществляется через OpenAPI с поддержкой push-уведомлений и более чем 50 функций.