43% татарстанцев читают глянцевые журналы для снятия стресса
Фото: пресс-служба ПАО МТС
Аналитики онлайн-кинотеатра KION провели опрос об отношении татарстанцев к глянцевым журналам. Исследование было проведено к выходу драмы «Первый номер» (18+)
Исследование показало, что основная часть жителей республики (69%) не хотели бы работать в глянцевом журнале: только 35% опрошенных считают такую работу престижной и высокооплачиваемой, почти столько же - 34% - уверены, что в редакциях токсичный коллектив и большая конкуренция. Тем не менее многим (59%) она кажется интересной и творческой.
Аналитики изучили и популярность журналов среди татарстанцев. Так, большинство опрошенных не интересуется ими вовсе. Среди тех, кто все же читает модную прессу, 43% делают это ради отвлечения от реальных проблем и снятия стресса, а 39% — чтобы узнать последние новости поп-культуры. При этом актуальные тренды из мира моды и красоты интересуют 26% респондентов, жизнь звезд и интервью с ними волнуют 24% опрошенных. Жители Татарстана также назвали свои любимые рубрики, в числе которых - интервью со знаменитостями, афиша событий и гороскопы.
Больше трети опрошенных жителей республики убеждены, что глянцевые журналы помогают расширять кругозор. 24% респондентов видят пользу в знакомстве с мировой модой и трендами, а 15% — в формировании эстетического вкуса и насмотренности. 10% благодарят модную прессу за то, что та научила их стильно одеваться. Согласно опросу, почти половина (48%) опрошенных жительниц Татарстана покупали одежду и косметику по рекомендациям редакторов изданий.
Мужчины же более негативно оценивают влияние модных журналов. Голоса здесь разделились на три практически равные части. Одна треть не видит в глянце никакой пользы, 27% винят глянцевые журналы в том, что те создали культ «гламурного» образа жизни, еще столько же уверены, что модная пресса подменила духовные ценности на материальные.
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