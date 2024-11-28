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43% татарстанцев читают глянцевые журналы для снятия стресса

Аналитики онлайн-кинотеатра KION провели опрос ...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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Аналитики онлайн-кинотеатра KION провели опрос об отношении татарстанцев к глянцевым журналам. Исследование было проведено к выходу драмы «Первый номер» (18+)

Исследование показало, что основная часть жителей республики (69%) не хотели бы работать в глянцевом журнале: только 35% опрошенных считают такую работу престижной и высокооплачиваемой, почти столько же - 34% - уверены, что в редакциях токсичный коллектив и большая конкуренция. Тем не менее многим (59%) она кажется интересной и творческой.

Аналитики изучили и популярность журналов среди татарстанцев. Так, большинство опрошенных не интересуется ими вовсе. Среди тех, кто все же читает модную прессу, 43% делают это ради отвлечения от реальных проблем и снятия стресса, а 39% — чтобы узнать последние новости поп-культуры. При этом актуальные тренды из мира моды и красоты интересуют 26% респондентов, жизнь звезд и интервью с ними волнуют 24% опрошенных. Жители Татарстана также назвали свои любимые рубрики, в числе которых - интервью со знаменитостями, афиша событий и гороскопы.

Больше трети опрошенных жителей республики убеждены, что глянцевые журналы помогают расширять кругозор. 24% респондентов видят пользу в знакомстве с мировой модой и трендами, а 15% — в формировании эстетического вкуса и насмотренности. 10% благодарят модную прессу за то, что та научила их стильно одеваться. Согласно опросу, почти половина (48%) опрошенных жительниц Татарстана покупали одежду и косметику по рекомендациям редакторов изданий.

Мужчины же более негативно оценивают влияние модных журналов. Голоса здесь разделились на три практически равные части. Одна треть не видит в глянце никакой пользы, 27% винят глянцевые журналы в том, что те создали культ «гламурного» образа жизни, еще столько же уверены, что модная пресса подменила духовные ценности на материальные.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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